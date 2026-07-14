Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Millonario contrato entre Educación y Seguridad para proteger las Aulas Talleres

El convenio, por casi $1.500 millones que se efectuó por Contratación Directa, garantiza Policía Adicional en las aulas que recorren barrios populares bonaerenses.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.