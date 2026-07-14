Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Neme: "La legitimidad te la dan los vecinos"

El intendente interino dialogó con la Tecla y habló de cómo transita su rol al frente del municipio, su mirada sobre Milei y Kicillof, y la continuidad de un modelo de ciudad iniciado en 2019.

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