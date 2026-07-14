Neme: "La legitimidad te la dan los vecinos"

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La llegada de Agustín Neme al Palacio Municipal marcó una nueva etapa en la conducción de General Pueyrredon. El dirigente del PRO asumió la intendencia el 10 de diciembre de 2025, tras la licencia de Guillermo Montenegro para ocupar una banca en el Senado bonaerense. A siete meses de ese cambio, el jefe comunal dialogó con La Tecla sobre el balance de su gestión, la relación con el Concejo, su mirada del gobierno de Javier Milei y de la administración de Axel Kicillof, el denominado "Modelo Mar del Plata" y el legado que le gustaría dejar al frente del Municipio.
-¿Qué significa para vos ser intendente de General Pueyrredon?
-Es una responsabilidad y un desafío muy grande, y lo asumí de esa manera. Pero, como siempre digo, llegué con algo que considero una ventaja: desde 2019 integro el equipo de Guille (Montenegro). Lo hice desde distintos roles, como concejal y presidente de bloque, pero siempre formando parte de la misma gestión. Ese cambio, si bien implica una responsabilidad y tareas completamente distintas, se me hizo mucho más fácil. Hay un equipo que viene trabajando junto desde hace tiempo y lineamientos de gestión que fueron claros desde el primer día. Eso es lo que hoy sostengo y también lo que sigo llevando adelante.
-¿Cómo encontraste a Mar de Plata y a Batán cuando asumiste?
-Nosotros venimos trabajando con Guillermo desde 2019, y creo que el cambio que tuvo esta ciudad tiene que ver con los lineamientos de gestión que se definieron desde aquel momento. Encontramos una ciudad que estaba encerrada en sí misma y, desde el primer día, buscamos generar una vinculación con el sector privado. Lo venimos sosteniendo, lo creemos firmemente y estamos convencidos de que ese es el camino. Eso nos permitió impulsar muchas cuestiones que no solo generan inversiones en nuestra ciudad, sino también empleo genuino. Nosotros siempre decimos, y estamos convencidos, de que el empleo lo generan los privados, no el Estado. Así logramos terminar el Parque Industrial, comenzar otro, alcanzar récords de construcción y dar una vuelta de página en materia turística, reposicionando a Mar del Plata como ciudad.
Pasamos de pensar una ciudad de tres meses a una ciudad para todo el año, con eventos internacionales y la recuperación del turismo joven. Lógicamente, los cambios no se producen de un día para el otro, acá hay una estrategia y un objetivo claro de gestión desde 2019 que, con el tiempo, va dando sus frutos. Hoy tenemos en nuestra ciudad cadenas y firmas internacionales que muchos marplatenses nunca imaginamos que podían llegar y que actualmente están presentes.
-¿Y qué balance hacés de estos meses como intendente?
-A mí me gustaría que el balance lo haga la gente, no yo. Yo soy Agustín, el mismo que conocieron en el Concejo y el mismo que me conocen fuera de este rol. Arranco temprano a trabajar y nunca sé a qué hora termina el día, pero lo hago con muchas ganas, esfuerzo y compromiso.
También hay momentos difíciles. Desde afuera, muchas veces se ve a la política de una manera, y yo entiendo las críticas. Pero también somos humanos. Hay situaciones en las que uno se frustra porque no tiene los recursos para resolver determinada cuestión. Sin embargo, como siempre le digo al equipo, hay que trabajar, empujar y buscarle la vuelta. A veces es duro tener que decirle a un vecino: 'Mira, esto hoy no lo puedo hacer'. Uno no se va contento a su casa después de eso. Pero prefiero ser sincero, hacer lo que hoy sí puedo y seguir trabajando con fuerza para resolver aquello que, por cuestiones económicas o de otra índole, todavía no puedo solucionar. Lo que nunca voy a hacer es mentir. En Mar del Plata, hubo intendentes que iban a los barrios y prometían cualquier cosa. Para mí eso está prohibido, porque si yo miento, después no puedo volver a ese barrio.
A mí me encantaría poder asfaltar todas las calles de la ciudad de un día para el otro, pero eso es imposible; no se hace en un año ni tampoco en diez. Lo importante es estar siempre cerca del vecino. Ese es mi estilo.
-¿Te gustaría ser candidato a intendente en el 2027?
-A mí me gustaría hacer las cosas bien de acá hasta que termine mi mandato. Pues, el futuro, Dios dirá, yo estoy enfocado en mi día a día.