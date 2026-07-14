Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

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Gustavo Menna: "Logramos una legislatura de abierta y de nivel"

El vicegobernador de Chubut repasa las leyes clave sancionadas, habla de la reelección indefinida, el acuerdo con YPF, las tensiones en el bloque, la UCR y lo que viene en la agenda legislativa

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