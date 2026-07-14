Gustavo Menna: "Logramos una legislatura de abierta y de nivel"

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Nació en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, pero puso un pie en Chubut muy joven y eligió esa provincia para formar su vida, su familia y su trayectoria profesional y política. Abogado, voraz lector, actual presidente de la UCR y con un gran recorrido en cargos legislativos, Gustavo Menna, realiza un balance a poco más de dos años de asumir la vicegobernación.
Destaca la figura de Torres, el trabajo de la Legislatura, apunta los pendientes y analiza el desenvolvimiento del radicalismo dentro de la alianza de gobierno.
-¿Cuáles considera que son los principales logros de esta legislatura y cuáles son las deudas pendientes?
-La verdad que avanzamos sobre los objetivos trazados. Uno era recuperar la Legislatura como poder del Estado encargado del debate, garantizar todas las sesiones.
Por primera vez en toda la historia constitucional de Chubut se cubrió la llamada banca 28, es decir, la banca reservada a los gobernadores. Es la primera vez que un gobernador toma parte de un debate legislativo. Pasamos de 18 horas netas de deliberación en el año anterior a que tomáramos esta responsabilidad a 180 horas, es decir, multiplicamos por 10, que ese es el resultado que se ve.
Avanzamos con una modalidad de trabajo abierta que es mérito de todos los diputados en la reforma del Código Procesal Penal, que era algo que había estado pendiente más de tres años. Se avanzó en el tratamiento de otras leyes, la Agencia de Desarrollo, la Ley de Herramientas Probatorias para el Ciberdelito, y tal vez la más icónica fue la del Código Electoral, y de hecho inauguramos un espacio, una sala de plenario de comisiones, para que esa metodología pudiera tener una infraestructura adecuada para debates abiertos, participativos, en donde intervienen y hacen uso de la palabra las entidades, las organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, etc. Otra de deuda histórica, institucional, la Ley de Bosques, una ley clave para la protección del recurso y para poder también regularizar situaciones dominiales, sobre todo en Cordillera. Esa ley también planteaba desde lo político la mayoría más agravada de toda la Constitución y estaba pendiente desde el año 94. La provincia nunca tuvo una ley o un código contencioso administrativo.
Como pendiente, ahora en agosto vamos a arrancar con el debate de un proyecto de ley muy importante que es un nuevo código para los procesos no penales, o sea, para civil, comercial, laboral, de familia, que también es un mandato constitucional que dispuso a avanzar en la oralidad de todo tipo de procesos. Va a ser con un proceso absolutamente participativo.
Avanzamos en la ampliación de Ficha Limpia, Chubut fue pionera, y hay que reconocerlo, en la gestión anterior, fue un proyecto de nuestro bloque, pero que estaba acotado solamente a inhabilitar candidaturas de condenados por corrupción.
- Y de la gestión en el Ejecutivo de Torres, si tuviera que marcar un logro y un pendiente, ¿cuáles serían?
El logro más importante, es que Chubut era una provincia que había destruido, por desidia, por irresponsabilidad, por incapacidad, el sistema educativo. Es el derecho más básico, que es el que te permite la promoción social, el que te permite emanciparte, acceder al mercado laboral, es el derecho a la educación, sin ninguna duda, y ese derecho lo habían desconocido miles de chicos, a los cuales no se les había garantizado los días de clase que exige la Ley.
Se logró recomponer eso, porque todos estos años las clases iniciaron el día que tenían que iniciar, todos estos años se cumplieron los calendarios educativos, se recuperó la infraestructura escolar que estaba destruida. Después de muchos años sin inaugurar un solo edificio escolar nuevo, se pudieron inaugurar cinco edificios escolares nuevos. No solo se trataba de volver a garantizar las clases, sino además de recuperar todo el tiempo perdido, sobre todo con los chicos más chiquitos, y ahora en las pruebas Aprender 2025, la provincia mejoró los resultados en lenguas y matemáticas, y en lengua especialmente quedó entre las tres mejores del país.
También haber normalizado el funcionamiento del Estado, las finanzas públicas, bajar el nivel de endeudamiento, un plan de infraestructura sin precedentes con obras en toda la provincia.
-Como presidente de la Legislatura y teniendo en cuenta que en el bloque hubo una ruptura, ¿dónde ve las mayores tensiones en la coalición Despierta Chubut? ¿Por qué se dio?
-No, no veo tensiones en este momento. Son cosas que pueden ocurrir, sobre todo cuando hay un frente electoral. Son cuestiones coyunturales, pero no han entorpecido el funcionamiento, ni la agenda legislativa. De hecho, por ejemplo, los diputados que mencionas, en el tema YPF, acompañaron. La mayoría de las leyes se han aprobado, si no por unanimidad, por una mayoría muy holgada. Y eso es también, por la forma de trabajo participativa
- La relación Damián Biss atravesó vaivenes y momentos de tensión...
- Son cuestiones que suceden. pero lo importante es que la relación institucional está por encima de todo. La relación es de respeto, es de trabajo conjunto. De hecho, se acaban de poner en funcionamiento todas las luminarias de la avenida que vincula Rawson con la zona portuaria. Se está haciendo uno de los gimnasios más importantes de la provincia; se amplió la planta potabilizadora; se avanza en la doble trocha en la Ruta Nacional 25, en el tramo que vincula a Trelew con Rawson; se está ejecutando la protección costera en Playa Unión. Todo eso es posible porque hay una buena vinculación entre el gobernador y el intendente de Rawson.
Colectoras, acuerdo con LLA y situación de la UCR
“Trabajamos con la responsabilidad que implica ser parte del gobierno”
-Torres se mostró cauteloso respecto a las listas colectoras, algo que se está debatiendo a nivel nacional, ¿cuál es su posicionamiento?
- Sostengo lo mismo que dice el Gobernador, cautela porque además no conocemos cuál es. Es una idea, no hay un proyecto, así que habrá que ver de qué se trata cuando se plantee.
-También se habla de la posibilidad de un acuerdo entre la LLA y Torres, ¿lo ve posible?
-No te puedo dar una respuesta porque son cuestiones que están dando vuelta, no hay nada formal, nada concreto, así que no puedo opinar sobre rumores.
- El intendente de Trelew, Merino va a ser ungido próximo presidente del partido, ¿cómo ves su figura?
-El radicalismo va a tener su plenario del Comité Provincia en donde se van a decidir las autoridades. Personalmente y por lo que veo hay un consenso mayoritario por la figura de Gerardo. Creo que es una persona que tiene vocación por ejercer ese cargo, que está liderando una transformación en Trelew y que se la quiere poner al hombro.
En nuestro mandato cumplimos con la responsabilidad que implica ser un partido de gobierno, de formar parte del frente electoral, de estar atentos a lo que demandaron los intendentes radicales y también el trabajar con la responsabilidad que implica tener un número importante de ministros, subsecretarios y funcionarios en distintas áreas del estado. Normalizamos la parte contable y pudimos, algo que no pasaba hace mucho tiempo, convocar a elecciones en tiempo y forma.
Reelecciones indefinidas y acuerdo con YPF
“Volvimos a la redacción original de la ley 3098, no se derogó nada”
- Hablemos de dos temas que generaron mucho debate, uno tiene que ver con las elecciones indefinidas de intendentes y el otro conel acuerdo con YPF...
- Sobre el tema intendentes, me parece que una cuestión que se analiza muy superficialmente. Lo que hizo la Legislatura, es volver a la redacción original de la 3098. No se derogó nada ni se innovó. Chubut tuvo dos leyes orgánicas de municipios desde su constitución como provincia. Ninguna de ellas contemplaba limitación a la reelección de intendentes y concejales. Y no lo hacía porque es la tradición municipalista argentina. La limitación es un tema muy coyuntural y específico de Buenos Aires, porque como decía Jorge Asís, ahí hay mini gobernadores, La Matanza, Lomas de Zamora, etc. En términos de población, son la cuarta, la quinta, la sexta provincia argentina. No hay acá una cuestión equiparable, como con toda exageración se quiso afirmar en el debate parlamentario, trayendo el caso Formosa. No tiene nada que ver. Tampoco forma parte de los principios del radicalismo, no vas a encontrar citas ni declaraciones, de hecho, tenemos casos de intendentes radicales con muchos años de buena gestión.
El tema de YPF lo resolvió la provincia, porque es un tema que viene dando vueltas de hace mucho. YPF estaba usufructuando una concesión que le había dado el gobierno por 40 años en 2013. Ese convenio, como se hizo con otros, contemplaba la salida. Muchos de los que hoy se rajan las vestiduras fueron los que incorporaron una cláusula que permitía que YPF venda su participación. Cuando toma esa decisión de ceder, se trató de evitar que hubiera una brecha en donde se cayera la producción, como pasó en otras provincias. Se peleó por asegurar bienes, que como empresa privada YPF podría haber vendido, y se recuperaron para los ciudadanos de Comodoro Rivadavia.
Para salir de la vorágine de la gestión
Familia, lectura y actividad física: las pausas felices y necesarias
- ¿Qué actividad le gusta hacer para salir de la vorágine de la gestión?
- Me gusta el gimnasio, caminar, el pádel, el tenis, y después me gusta mucho leer.
- ¿Es bueno en tenis o pádel?
-No, horrible (risas).
-¿Se toma seguidos ratos para hacer estas actividades?
- Al gimnasio intento ir todos los días. Y leer todos los días, de hecho no puedo dormir si no leo algo antes.
-¿Cómo es la dinámica familiar con Mateo y Santiago ya grandes?
-Mateo está casado, trabaja en la actividad privada en un banco internacional y es economista. Tuvo su posgrado afuera y trabaja en lo suyo. Y el más chico, Santiago, es abogado, está haciendo su posgrado afuera y trabajaba hasta hace un año y medio en Human Rights Watch, en la división América. Tuvo casos importantes de esa institución en Perú, en Centroamérica y demás. Son grandes, pero siempre que podemos nos juntamos. Con Mateo ahora más, porque vive en Rada Tilly con su esposa y me dieron, la gran noticia de que voy a ser abuelo.
-¿Quién es su referente, nivel personal y uno a nivel político?
- Personal te diría mi mamá, por su abnegación, su trabajo, por darme libertad y siempre influir para que lea, gestione, critique. A nivel político, te puedo nombrar a Alfonsín, puedo nombrar a los presidentes del siglo XIX. El tiempo o la distancia temporal, te permite reconocer a dirigentes.