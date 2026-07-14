A contramano y por colectora

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El Gobierno de Javier Milei acelera contra las PASO e impulsa un cambio de fondo en las reglas electorales para que un candidato a presidente pueda tener más de una lista de diputados nacionales. De esta manera, la posible reedición de las listas colectoras inquieta a propios y ajenos dentro de la política nacional y provincial, más aún para quienes las creían sepultadas cuando Mauricio Macri sentenció su fin en 2019. Esta iniciativa despierta resistencias, tanto en la oposición como en algunos aliados del oficialismo, que además cuestionan su incompatibilidad con la Boleta Única de Papel. Aunque, se sabe, la política es, precisamente, el arte de lo posible.
Los cambios ministeriales que realizó Javier Milei buscaron oxigenar la gestión para dejar atrás el escándalo que derivó en la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Para eso, se instaló en la agenda un reclamo siempre pendiente: la reforma electoral. Para ello, se desempolvó una idea de las colectoras que podría representar una ventaja, o no, para las principales fuerzas y candidatos que competirán en 2027. La iniciativa estaría liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien llevaría las negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas.
En la Cámara de Diputados de la Nación no desconocen los cambios del Gobierno a la Ley Electoral y se espera por la aprobación del proyecto por parte del Senado.
Este instrumento no es nuevo en la política nacional ni provincial. A lo largo de la reciente historia democrática, varias fuerzas políticas recurrieron a las colectoras, así como a otras herramientas similares. En tierras bonaerenses, el exgobernador Carlos Ruckauf, electo en los comicios de 1999, se sumó a las nóminas de los candidatos a legisladores de Acción por la República -el partido de Domingo Cavallo- y de la colectora de la UCeDé. De esa manera se coronó gobernador, por encima de la postulación de la Alianza, que tenía a Graciela Fernández Meijide.
La estrategia, que había rendido sus frutos, volvió a repetirse años después. En 2007 y con Néstor Kirchner en la presidencia se formó la “Concertación Plural” junto con radicales K y se utilizó listas colectoras en las legislativas de ese año para evitar que las peleas internas afectaran los resultados. Ese uso no se limitó a las candidaturas del peronismo, ya que en Santa Fe también recurrió a ellas la UCR, y en la Ciudad de Buenos Aires lo hizo la Coalición Cívica.
Por el lado peronista, el mecanismo permitió triunfos cómodos, sobre todo en el conurbano, a pesar de que los caciques territoriales -intendentes históricos y de larga conducción en sus distritos- pusieron resistencia a ese uso.
La utilización de las colectoras siempre fue polémica y generó cuestionamientos. De hecho, la reforma electoral de 2009, impulsada por la administración de Cristina Kirchner, no las eliminó, y en 2011 reaparecieron bajo la forma de “listas de adhesión”, que habilitaban acuerdos de boletas entre distintas categorías en las elecciones generales, siempre que las agrupaciones hubieran superado las primarias.
Recién con el cambio de gobierno, y con Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia, se les puso fin en 2019. La llegada de Javier Milei a la presidencia trajo, entre sus principales cambios, el avance contra las PASO: si bien todavía no fueron eliminadas, su suspensión en 2025 fue una señal clara respecto de su inminente derogación. Ese antecedente histórico es, hoy, el trasfondo de una discusión que vuelve a dividir aguas.
La sola idea de reeditar las colectoras despertó posturas encontradas dentro de la política nacional. Dentro del arco dialoguista, los legisladores del PRO, liderados por Cristian Ritondo, junto con otros sectores de la oposición, reclamaron conocer los detalles precisos del proyecto y defendieron la continuidad de las primarias, ya sea manteniéndolas como optativas o introduciendo modificaciones que reduzcan sus costos. El propio Ritondo, señaló que la bancada todavía no dialogó con el Gobierno sobre esta alternativa.
En la Unión Cívica Radical, en cambio, las opiniones están más divididas. Entre la mayoría de sus mandatarios predomina la cautela: varios entienden que el Gobierno busca eliminar las PASO para perjudicar al peronismo y evitar que este logre una síntesis en la disputa de nombres rumbo a la Presidencia, motivo por el cual prefieren no descartar ninguna alternativa. “Las PASO siempre sirven para ordenar”, dijeron dentro del partido centenario.
Reforma electoral, una de las premisas del Gobierno de La Libertad Avanza.
En el peronismo, en tanto, la postura es determinante: hay un rechazo claro a volver a implementar las colectoras, a pesar de haberlas usado en el pasado. En ese sentido, apuntan a la incompatibilidad del mecanismo con la Boleta Única de Papel, un argumento que también coincide con el de varios especialistas (ver cuadros). Aunque, dentro del espacio, reconocen que todavía hay varias cartas bajo la manga.
En cuestiones de números, los libertarios necesitan 37 votos en el Senado para avanzar con la reforma. El bloque de la UCR, con diez senadores, mantiene una postura dividida: mientras Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) están abiertos a discutir cambios, Maximiliano Abad defiende el sistema actual y Eduardo Vischi propone eliminar su caracter obligatorio.
Especialistas consultados por La Tecla señalaron que el sistema de coletoras no sería compatible con la Boleta Única de Papel que se implemento en 2025.
La discusión por las colectoras deja al descubierto una tensión de fondo: el intento del oficialismo por rediseñar el mapa electoral y las resistencias de un sistema acostumbrado a otras reglas. Por eso, el Gobierno deberá negociar cada voto para destrabar una reforma polémica.
Alejandro Tullio - Exdirector nacional electoral “La existencia de colectoras favorece a cualquiera que tenga dificultades”
-¿Cuál es la opinión sobre la reforma electoral y la posibilidad de volver a las colectoras?
-Ya se matizaron las afirmaciones y no serían colectoras, serían listas de adhesión, que tienen algunas sutiles diferencias y nadie plantea tampoco una solución de cómo sería esto en el marco de la Boleta Única de Papel. Entonces, me parece que deberíamos tener alguna precisión, porque la ley, como está, no lo permite. O sea, hay que modificar la ley, y esto requiere 37 votos en el Senado y 129 votos en la Cámara de Diputados, y hasta que no se sepa si van a estar esos votos, todo es especulación.
-¿Es conveniente hacer una reforma electoral con la incorporación de colectoras o de adhesiones?
-Depende del punto de vista de quién. A mí me parece que la existencia de colectoras favorece a cualquiera que tenga dificultades para cerrar adhesiones internas y tenga capacidad de conseguir adhesiones diversas. Y eso beneficia tanto a Kicillof como a Milei. No le da ventaja a ninguno, pero un poquito más a Kicillof, tal vez. Porque yo te pongo los diputados ultrakirchneristas por un lado y peronistas moderados por otro, y todos convergen, colectan para Kicillof. Y no sé, eso tiene cierta potencia. Y lo mismo pasa con Milei: La Libertad Avanza por un lado y todos los otros aliados circunstanciales por otro. Pero esto es una especulación puramente política. Entonces, como yo generalmente opino sobre la viabilidad técnica, espero que los políticos hagan una propuesta y después vemos.
-¿Entonces, con el sistema de Boleta Única de Papel a nivel nacional no es viable?
-No. A ver, con el texto de la ley es imposible, porque la ley es clara al decir que en la columna del candidato a presidente solo pueden alinearse partidos de la misma denominación, salvo en aquellos distritos donde no haya partido de la misma denominación. Entonces, sí podría irse con cualquiera.
Diego Armesto - Constitucionalista "Es un cachivache, quieren transformar a Argentina en Formosa"
-¿Cuál es la opinión sobre la reforma electoral que plantea el Gobierno?
-La propuesta es un cachivache. Es una reforma política que va en dirección a obturar la participación ciudadana, a no permitir que los partidos políticos tengan una forma de oxigenarse y simplemente darle la lapicera al dueño del partido. Afecta 2 artículos de la Constitución, el 37 y el 38, porque los partidos políticos dejan de ser instituciones fundamentales del sistema democrático para hacer solamente una herramienta que te permite llegar a un cargo mediante acuerdos de cúpula, a espaldas no sólo de los afiliados o simpatizantes de los partidos, sino también de la sociedad. Cuando en el 2001 la gente salió a la calle diciendo ‘que se vayan todos’, esta reforma política lo que reafirma es que se queden todos y no se vayan nunca más.
-¿Es sólo por las PASO o en general?
-En general, porque la reforma que envía el Ejecutivo tiene 3 patas. Una es la financiación de los partidos políticos, donde contradice claramente el texto del artículo 38 de la Constitución, que dice que los partidos políticos van a ser sostenidos por el Estado. En segundo lugar, te meten en el medio Ficha Limpia, para montarte la zanahoria y que entren todos como caballitos. Y, en tercer lugar, la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, que las podés modificar transformándolas en no obligatorias para aquellos partidos que tengan definidas las candidaturas. Pero no podés permitir un mecanismo que, como se pensó en su momento, era para oxigenar a la política, para la renovación de los cuadros partidarios. Ahora, si los partidos políticos desde el 2009 a la fecha, jugaron de tal manera para que fracasaran las PASO, es un problema de la dirigencia, no de la ley.
-¿Y las colectoras?
-Es una barbaridad. Quieren transformar a Argentina en Formosa.
-Pero tampoco es ley de lemas.
-El primer escollo es la boleta única de papel. El argumento (del Gobierno) es que hay que bajar el gasto, pero vas a imprimir una boleta que va a tener doscientos mil cuerpos. Lo que va a hacer la colectora es que vos por cada candidato a presidente vas a poder llevar hasta tres candidatos a gobernador, y cada uno de ellos podría llevar hasta candidatos a intendente. Además, la misma propuesta contradice su propia reforma política, porque vos no vas tener el botón del voto único. Y hay otro problema más ahí, ¿cómo adaptás las distintas categorías? Si es colectora o es lema, te transformás en lo peor de la política argentina. Los supuestos republicanos van a terminar votando y aplaudiendo lo que siempre criticaron.
Sebastián Galmarini (Frente Renovador) "Con la Boleta Única Papel el efecto de las colectoras no existe más"
Sebastián Galmarini (Frente Renovador), no tiene dudas que la reforma electoral enviada al Senado “es una cortina de humo que se enmarca dentro de esta especie de relanzamiento que quiere hacer el Gobierno, que es una farsa”. Para el diputado nacional, especialista en temas electorales, el tramo de las colectoras no tiene sentido, y coincide con constitucionalistas que afirman que la Boleta Única Papel y las colectoras son incompatibles.
“Hay 2 debates que van en paralelo, pero no son lo mismo, o técnicamente no son lo mismo“, asegura Galmarini. Y explica: “En realidad, en el proyecto de reforma que está en el Senado ellos ya tienen una reforma a la Ley de Boleta Única Papel, que implica que se puedan pegar las boletas, o sea, pueda haber una adhesión de las boletas provinciales a la boleta nacional, que hoy está prohibido por la ley que sancionaron hace un año. Entonces, vos podrías adherir las categorías provinciales a la boleta nacional, y, adicionalmente, podrías presentar 2 o más listas a misma categoría de cargo; por ejemplo, 2 listas para diputados nacionales, con partidos que integran un mismo frente. Un candidato a presidente y 2 listas a diputados nacionales, una de un partido de la alianza y otra de otro”.
La diferencia está en que “el efecto mecánico arrastre de la boleta partidaria (si incluía colectoras) era que cuando entrabas al cuarto oscuro tenías distintas boletas. Entonces, podías votar a Milei con todo el radicalismo, o votabas a Milei con toda La Libertad Avanza, o con el PRO. Ese efecto no existe más, porque (en La BUP) vos tenés que hacer la cruz por cada categoría de cargo. Y si eventualmente le pusieran, que está en la reforma también, el botón de boleta completa arriba, cuando vos tachás boleta completa estás votando a La Libertad Avanza, que es ese logo con ese color, con ese número de lista. Entonces, no hay ninguna colecta”.
Más allá del aspecto técnico, Galmarini analiza que “desde lo político las colectoras funcionan para gobiernos que tienen una imagen muy alta. Cuando Kirchner las usó en el 2007 yo fui colectora con Posse en San Isidro, pero Kirchner medía 60 puntos. Con el Presidente midiendo 25, no veo a nadie que quiera ir ahí, porque lo que hace es distribuir los votos abajo, con lo cual no metés un concejal”.
Sebastián Calendino - Observatorio Electoral UNLP "Las colectoras terminan siendo salvavidas para los oficialismos"
Sebastián López Calendino, subsecretario del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, fue crítico ante la posibilidad de modificar la normativa de cara a las próximas elecciones y explicó el mecanismo: “Las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que compiten entre sí en categorías inferiores, por ejemplo, gobernador o intendente, pero que van pegadas a un mismo candidato en una categoría superior, por ejemplo a presidente”.
Sobre la conveniencia describió: “El efecto práctico en el cuarto oscuro de la provincia de Buenos Aires, o con la aplicación de la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales, es que la cara del candidato principal aparece repetida en múltiples boletas o aparece muchas veces en la boleta única; de esta manera, el candidato de arriba se beneficia porque recolecta y acá viene el tema de la colectora, porque aspira a los votos de todas esas estructuras locales aprovechando el arrastre”.
El especialista detalló que la distorsión, o su variante bajo la ley de lemas, ya está presente en varias provincias. “En Misiones, Jujuy, Corrientes, Neuquén, en Tucumán la llaman acoples, Formosa”. También citó los casos de San Juan, que en 2023 implementó “un sistema de lemas encubierto”, y de San Luis y Santa Cruz, que derogaron la ley de lemas en 2024. López Calendino fue crítico del sistema. “Lo que hace es destruir la transparencia y es un sistema caótico que está diseñado específicamente para engañar al votante”, dijo. Y agregó que la convivencia entre colectoras y boleta única de papel sería “pésima”, ya que “son dos sistemas contradictorios”. Además, destacó que: “La Boleta Ùnica de Papel busca simplificar y la colectora busca multiplicar”.
Como ejemplo del efecto en el cuarto oscuro, señaló que “si un candidato a presidente tiene cinco listas colectoras distintas de diputados e intendentes, la cara y el nombre de ese presidente tiene que imprimirse cinco veces distintas, una por cada partido”, generando “un tamaño absurdo, un caos visual, confusión para el elector”.
El especialista vinculó además la iniciativa con el proyecto de eliminación de las PASO, señalando que las colectoras terminarían resolviendo internas partidarias por otra vía, y advirtió sobre su uso clientelar, porque “las colectoras terminan siendo salvavidas para los oficialismos que utilizan el aparato del Estado para financiar sellos de goma que terminan tributando al mismo líder”.
Teresa García (Fuerza Patria) "Van en camino a la privatización de los partidos políticos"
¿Cuál es la opinión sobre la reforma electoral que pretende el Gobierno?
-Desde lo personal, creo que la decisión de suspender o eliminar las PASO está. Todavía no tienen el número, pero creo que lo van a conseguir, porque el PRO va a funcionar con ellos y el radicalismo también. Pero hay un capítulo en la reforma política que es más grave, que es el del financiamiento de los partidos políticos, que van camino directo a la privatización. Si la ley indica que los partidos, como patas del sistema democrático, son lo más importante, y estos tipos deciden que el aporte tendrá que ser privado porque el Estado no va a poner un mango más, lo que intentan es privatizar la política. Olvidate de hacer política para los que somos pobres, porque no tenemos resto. Es sólo para millonarios. Y esto no va suelto del esquema que arman, que es como un juego de encastre, desde la Ley Bases, que es la privatización o la mano puesta en favor de los privados de todas las actividades que se puedan. Me parece que tiene que ver con una construcción más profunda lo que van a hacer con la ley de reforma. No es solamente eliminar las PASO. Va camino a querer manipularse la elección.
-¿Manipular en qué sentido?
-Si el financiamiento de los partidos políticos tiene que venir del privado, olvidate. Y hay otras dos cuestionen que andan dando vueltas y hacen ruido. Una es la de una PASO no obligatoria, que dicen que en eso tendrían acuerdo con el radicalismo, aunque no creo. Y ahora están planteando lo de las colectoras. Ya (Raúl) Jalil dijo que para eso le da los votos de sus legisladores; porque Jalil iría en una colectora con Milei.
-¿Y se pueden hacer colectoras con Boleta Única de Papel?
-Es muy difícil, muy difícil. Van a encontrar el recurso de utilizar la boleta única, pero el tema es cómo la van a instrumentar. Si esto no se discute y se resuelve antes de noviembre la elección va a ser un caos.
¿Ustedes están de acuerdo con las colectoras?
-No.
-Pero el peronismo las ha usado.
-El que mejor la usó fue Ruckauf cuando hizo el acuerdo con la UCeDé, en la provincia de Buenos Aires, con Cavallo . Yo no estoy de acuerdo con las colectoras. Y la otra cosa es ver qué pasa con los desdoblamientos. Los gobernadores se están reuniendo, los del norte sobre todo, para saber si ponen una fecha común para los desdoblamientos. Porque eso también es otro tema a discutir.
-Si hay desdoblamientos las colectoras no sirven.
-Exactamente. Acá lo que se va a discutir primero es si tienen el número para eliminar o suspender las PASO. Lo segundo que hay que discutir es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y después veamos lo demás, porque, la verdad, si vamos desdoblados no tiene sentido la reforma. Yo creo que el desdoblamiento sigue debilitando al peronismo y a los partidos políticos.
Matías de Urraza (LLA) "Las colectoras todavía no están definidas"
-¿Cuál es el posicionamiento respecto a implementar las colectoras?
-Nosotros proponemos la eliminación de las PASO. Entonces, las colectoras son una alternativa que pensamos como parte de la reforma electoral. No es una solución, pero resuelve el intermedio, porque tenemos muchos partidos políticos que conforman alianzas. Pero las colectoras todavía no están definidas, no son formalmente parte de la reforma política, también hay que decirlo. Es algo que está en estudio, que todavía no se presentó formalmente ni está integrado a la propuesta de reforma política que se envió al Congreso.
-Este sistema, ¿encajaría con el tema de la boleta única de papel?
-Todavía no se hizo la presentación formal, porque hay una cuestión de diseño de la boleta que complejiza todo esto. El problema que tenemos es más de fondo, y está incluido en la reforma política y en la constitución de los partidos políticos. Por eso proponíamos mayores requisitos para su constitución, para que la oferta electoral cuente con partidos políticos más fuertes. Eso seguramente va a hacer que la cantidad de partidos sea mucho menor que la actual, y que haya partidos más fuertes y más sólidos. A eso apunta un poco la propuesta, porque si no, efectivamente se complejiza el tema de la boleta única, tal como está hoy el panorama.