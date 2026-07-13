Otro magnate tecnológico busca influir en la ley argentina

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Luego de que el multimillonario dueño de Palantir, Peter Thiel, visitara nuestro país e incluso comprara una mansión en Buenos Aires, en la previa de la sanción del “Súper RIGI” impulsado por el gobierno nacional, otro magnate tecnológico estadounidense pisó la Argentina con un objetivo claro: que este año haya otra ley que beneficie a su setor.
Se trata de Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, la compañía que creó y administra la criptomoneda USDC, que mantiene una paridad con el dólar estadounidense, por lo que a veces se la llama “dólar digital”, aunque un término más preciso es stablecoin o moneda estable (hay otras, como USDT y DAI).
Allaire estuvo en Buenos Aires representando a Circle y enfatizó su deseo de que la Argentina tenga antes de fin de año una “ley cripto” que podría incluir beneficios fiscales, de la misma manera que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lo hace para proyectos de más de 200 millones de dólares y el “Súper RIGI”, para inversiones en nuevos sectores de la economía y superiores a los 1000 millones.
La agenda argentina de Allaire incluye tratativas con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Economía. También busca generar alianzas comerciales para expandir el uso de su stablecoin en el país.
“Invertiremos esfuerzos en colaborar con los responsables de formular políticas públicas. Es fundamental para nosotros trabajar con ellos mientras estudian la introducción de nuevas leyes, ofreciendo asesoramiento y comentarios, y aportando nuestros propios conocimientos y experiencia en la materia”, dijo el magnate.