Apps
Lunes, 13 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
TRAS LOS PASOS DE THIEL

Otro magnate tecnológico busca influir en la ley argentina

El fundador de Circle busca que se sancione en el país una “ley cripto”.

Otro magnate tecnológico busca influir en la ley argentina
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Luego de que el multimillonario dueño de Palantir, Peter Thiel, visitara nuestro país e incluso comprara una mansión en Buenos Aires, en la previa de la sanción del “Súper RIGI” impulsado por el gobierno nacional, otro magnate tecnológico estadounidense pisó la Argentina con un objetivo claro: que este año haya otra ley que beneficie a su setor.

Se trata de Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, la compañía que creó y administra la criptomoneda USDC, que mantiene una paridad con el dólar estadounidense, por lo que a veces se la llama “dólar digital”, aunque un término más preciso es stablecoin o moneda estable (hay otras, como USDT y DAI).

Allaire estuvo en Buenos Aires representando a Circle y enfatizó su deseo de que la Argentina tenga antes de fin de año una “ley cripto” que podría incluir beneficios fiscales, de la misma manera que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lo hace para proyectos de más de 200 millones de dólares y el “Súper RIGI”, para inversiones en nuevos sectores de la economía y superiores a los 1000 millones.

La agenda argentina de Allaire incluye tratativas con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Economía. También busca generar alianzas comerciales para expandir el uso de su stablecoin en el país.

“Invertiremos esfuerzos en colaborar con los responsables de formular políticas públicas. Es fundamental para nosotros trabajar con ellos mientras estudian la introducción de nuevas leyes, ofreciendo asesoramiento y comentarios, y aportando nuestros propios conocimientos y experiencia en la materia”, dijo el magnate.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

Guerra por las tasas: golpe judicial al reclamo de los municipios, que llegó a la Corte

La Procuración avaló la posición del gobierno nacional al prohibir que se incluya el monto de la tasa en la factura de la electricidad. La demanda había sido presentada por el municipio de José C Paz.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Las mejores películas basadas en hechos reales

Argentina usará la camiseta alternativa ante Inglaterra

Fallece Sam Neill, el Dr. Alan Grant de ‘Jurassic Park’, a los 78 años

Nueva edición de los premios Emmy: las nominaciones exclusivas

Bomberos de Córdoba denuncian estafas y robo de herramientas tras el terremoto en Venezuela

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET