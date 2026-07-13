Volver | La Tecla Nacionales 13 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

¿Scaloni mete mano en el equipo?: los posibles cambios para enfrentar a Inglaterra

El entrenador de la Albiceleste probó diferentes nombres y hasta evaluó modificar el esquema táctico en la última práctica antes de la semifinal. La formación definitiva se conocerá tras el entrenamiento previo al duelo.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.