¿Scaloni mete mano en el equipo?: los posibles cambios para enfrentar a Inglaterra
El entrenador de la Albiceleste probó diferentes nombres y hasta evaluó modificar el esquema táctico en la última práctica antes de la semifinal. La formación definitiva se conocerá tras el entrenamiento previo al duelo.
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A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Lionel Scaloni mantiene abiertas varias incógnitas sobre el equipo que buscará el pase a la final. En la última práctica realizada en Kansas City, el entrenador puso en marcha un intenso ensayo táctico con cambios de futbolistas y distintas variantes de sistema para encontrar la mejor respuesta ante un rival de máxima exigencia.
La principal certeza es que el DT no rompería una de las constantes de su ciclo al frente de la Selección. Si bien analiza modificaciones, todo indica que mantendrá una base consolidada y solo realizará algunos retoques para intentar fortalecer el funcionamiento colectivo.
Durante el entrenamiento, el cuerpo técnico hizo especial hincapié en ejercicios de posesión, presión tras pérdida y elaboración ofensiva, antes de cerrar la jornada con trabajos de fútbol en espacios reducidos. En ese contexto, Scaloni aprovechó para probar distintas alternativas tanto en nombres propios como en el dibujo táctico.
Una de las posibilidades es sostener el habitual 4-4-2, esquema que utilizó en gran parte de la Copa del Mundo. Sin embargo, el entrenador entiende que el equipo necesita recuperar equilibrio y mejorar algunos aspectos del juego, por lo que evaluó variantes en la mitad de la cancha y en los laterales.
Entre los futbolistas que tuvieron participación en las pruebas aparece Exequiel Palacios, quien puede aportar mayor manejo de la pelota y despliegue por los costados. También fue observado Giuliano Simeone, una opción con recorrido y capacidad física para reforzar el trabajo defensivo sobre las bandas.
En el lateral derecho tampoco hay una decisión tomada. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel alternaron durante los ejercicios, mientras que el resto de la estructura parece tener un lugar prácticamente asegurado. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez aparecen como las piezas más firmes del once inicial.
Otra alternativa que tomó fuerza en los ensayos es un sistema con cinco defensores. El 5-3-2 ya fue utilizado por Scaloni en partidos puntuales y volvió a ser evaluado pensando en Inglaterra. En ese esquema ingresarían tres zagueros centrales, con Nicolás Otamendi acompañando a Cristian Romero y Lisandro Martínez, mientras que los carrileros tendrían un rol clave tanto en defensa como en ataque.
De confirmarse esa variante, uno de los cambios más relevantes sería el ingreso de Otamendi para reforzar la última línea, con la posibilidad de sacrificar un volante como Rodrigo De Paul. De todos modos, el entrenador todavía no tomó una decisión definitiva.
La práctica previa al encuentro será determinante para despejar las dudas. Allí, además de los trabajos de pelota parada, Scaloni terminará de definir si mantiene el esquema habitual con algunos cambios de nombres o sorprende con una modificación táctica para intentar neutralizar a Inglaterra y llevar a la Selección a una nueva final mundialista.