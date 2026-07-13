Volver | La Tecla Nacionales 13 de julio de 2026 200 LUCAS VERDES

La justicia paraguaya condenó a Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

La Justicia paraguaya impuso una pena de dos años de prisión en suspenso al exsenador entrerriano por intentar ingresar al país vecino con USD 200 mil sin declarar. Además, continúa afrontando causas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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