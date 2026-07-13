La justicia paraguaya condenó a Edgardo Kueider por tentativa de contrabando
La Justicia paraguaya impuso una pena de dos años de prisión en suspenso al exsenador entrerriano por intentar ingresar al país vecino con USD 200 mil sin declarar. Además, continúa afrontando causas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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La Justicia de Paraguay condenó al exsenador nacional Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable por el delito de tentativa de contrabando, en una causa iniciada luego de que fuera sorprendido con 200 mil dólares sin declarar al intentar ingresar al país vecino. La misma resolución alcanzó a Iara Guinsel, exsecretaria y actual pareja del exlegislador, quien recibió una pena de un año y diez meses, también de ejecución condicional.
La sentencia fue dictada por un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que resolvió el caso luego del juicio oral. La pena quedó apenas por debajo de la solicitada por el fiscal Ysrael Villalba, quien había reclamado dos años y dos meses de prisión para ambos imputados, cerca del máximo previsto para este tipo de delito.
La investigación se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaban cruzar desde la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu hacia Paraguay a bordo de una Chevrolet Trailblazer. Durante un control fronterizo, las autoridades detectaron que transportaban 200 mil dólares estadounidenses sin la correspondiente declaración aduanera.
Según la causa, el vehículo estaba registrado a nombre de Daniel "Gonzalito" González, señalado por los investigadores como un presunto testaferro del exsenador en Argentina.
Durante el proceso, Kueider permaneció 18 meses bajo prisión domiciliaria en Paraguay y rechazó en todo momento las acusaciones. El exlegislador sostuvo que ni él ni Guinsel cometieron un delito y argumentó que el dinero transportado no puede ser considerado una mercancía, por lo que, según su interpretación, no corresponde encuadrar el hecho como contrabando.
La defensa también cuestionó el procedimiento realizado por las autoridades paraguayas y denunció contradicciones respecto del lugar donde fue hallado el dinero y de la titularidad de los billetes secuestrados. Sin embargo, el tribunal avaló la postura de la Fiscalía, que entendió que el intento de ingresar la suma sin declararla configuró el delito.
La condena por tentativa de contrabando se suma a otros frentes judiciales que enfrenta Kueider. En Paraguay fue procesado recientemente por presunto lavado de activos, luego de que la Fiscalía investigara la adquisición de seis departamentos y cocheras en un edificio de alta gama de Asunción, operación que, según los investigadores, habría sido financiada con dinero de origen ilícito.
En Argentina, además, el exsenador está imputado en dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en la Justicia de Concordia y el otro en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, trámite que fue aceptado por las autoridades paraguayas.