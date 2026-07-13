Volver | La Tecla Nacionales 13 de julio de 2026 JUDICIALES

Nueva condena para De Vido y López: cinco años de prisión por la causa Skanska

El Tribunal Oral Federal N° 4 les impuso cinco años de prisión al exministro de Planificación y al exsecretario de Obras Públicas tras encontrarlos culpables por el cobro de sobornos y la defraudación al Estado en las obras de ampliación de dos gasoductos.

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