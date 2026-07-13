Nueva condena para De Vido y López: cinco años de prisión por la causa Skanska
El Tribunal Oral Federal N° 4 les impuso cinco años de prisión al exministro de Planificación y al exsecretario de Obras Públicas tras encontrarlos culpables por el cobro de sobornos y la defraudación al Estado en las obras de ampliación de dos gasoductos.
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La Justicia federal dictó este lunes una nueva condena contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, al sentenciarlos a cinco años de prisión en el marco de la causa Skanska, considerada el primer gran expediente por presunta corrupción que involucró a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas.
El fallo fue emitido por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Antes de dar a conocer el veredicto, los magistrados rechazaron los planteos de nulidad presentados por las defensas y luego confirmaron las condenas contra ambos exfuncionarios.
Los jueces entendieron que durante el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur existió un mecanismo ilegal que incluyó el pago de sobornos a funcionarios públicos y maniobras que perjudicaron al Estado. En consecuencia, tanto De Vido como López fueron encontrados responsables por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta.
Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que ambos ocuparon un rol central dentro del esquema investigado, al tener bajo su órbita la ejecución de las obras públicas nacionales en el período analizado. Por ese motivo, el fiscal Abel Córdoba había solicitado cinco años de prisión para ambos, pena que finalmente fue aceptada por el tribunal.
La sentencia también alcanzó a otros empresarios y exdirectivos vinculados con la empresa sueca Skanska, quienes fueron juzgados por su participación en las contrataciones investigadas. En paralelo, la fiscalía había solicitado la absolución para otros 17 imputados al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.
De acuerdo con la investigación judicial, las maniobras incluyeron la utilización de facturación apócrifa para justificar la salida de fondos destinados al pago de coimas, además de presuntos sobreprecios en las obras ejecutadas para ampliar la capacidad de transporte de gas en los gasoductos Norte y Sur.
La causa tuvo un extenso recorrido judicial. Se inició hace casi dos décadas a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica y de una investigación periodística que expuso sospechas sobre la utilización de empresas fantasma para canalizar pagos irregulares y evadir controles fiscales. Sin embargo, en 2011 el expediente sufrió un fuerte revés cuando la Cámara Federal dejó sin efecto varios procesamientos y dictó sobreseimientos, lo que demoró el avance de la investigación.
Las obras bajo análisis respondían a la necesidad de ampliar la infraestructura energética tras la crisis de 2001 e incluían la colocación de nuevos ductos, la extensión de cañerías existentes y la incorporación de plantas compresoras. Las licenciatarias fueron Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, mientras que Skanska intervino como contratista principal en una de las obras y como subcontratista de Odebrecht en la otra.
Para De Vido, la resolución representa la quinta condena en su historial judicial. El exfuncionario ya registra cuatro sentencias previas y cumple prisión domiciliaria por la condena firme recibida en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. José López, por su parte, suma un nuevo fallo condenatorio a su situación judicial, marcada por el recordado episodio de los bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez.