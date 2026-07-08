"La gente no tiene plata": el invierno más flojo para el turismo bonaerense
Operadores y sindicatos coinciden en que la recesión, y no el clima, es la principal causa de la baja ocupación en la Costa Atlántica.
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El receso de invierno arrancó en la Costa Atlántica con postales muy distintas a las de otros años: los centros comerciales y las playas de Mar del Plata, Pinamar y el Partido de la Costa muestran una actividad muy por debajo de lo esperado. En un 2026 marcado por la recesión y la caída del poder adquisitivo, el diagnóstico del sector privado es unánime: las familias no cuentan con presupuesto para viajar y las vacaciones dejaron de ser una posibilidad accesible para buena parte de la clase media.
El principal obstáculo de la temporada no pasa por el clima ni por las preferencias de destino, sino por lo estrictamente financiero. El ajuste en la economía de los hogares obligó a priorizar el pago de tarifas, alimentos y educación, en detrimento del presupuesto para el ocio. Según operadores turísticos, la ocupación hotelera promedia apenas un 30% en el arranque del receso, y buena parte de las consultas no se concretan cuando las familias calculan el costo total del viaje.
El cuadro se replica en Mar del Plata, donde el gremio UTHGRA encendió una señal de alarma: las reservas hoteleras apenas superan el 25%, muy por debajo de lo necesario para una de las temporadas más relevantes del año. El secretario general del sindicato, Pablo Santín, explicó que los últimos fines de semana largos dejaron ocupaciones de entre el 35% y el 45%, y que quienes finalmente viajan acortan sus estadías y restringen el consumo. El dirigente también descartó que el Mundial explique la baja afluencia: aseguró que la razón de fondo es que "la gente no viaja porque no tiene plata".
El deterioro del consumo turístico ya tiene un correlato directo en el empleo: según UTHGRA, en los últimos dos meses cerraron sus puertas cerca de 40 hoteles y locales gastronómicos en la ciudad, con una pérdida estimada de más de 400 puestos de trabajo. Desde el gremio remarcaron que cada cierre implica familias que quedan sin ingresos y reclamaron al Gobierno políticas concretas para incentivar los viajes y sostener el empleo del sector.
El panorama expone además las falencias en la gestión turística municipal. Distintas voces del sector cuestionan la falta de proactividad del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), a cargo de Diego Juárez, señalado por una frase que hoy genera fuertes críticas sobre la promoción de la ciudad. Tras el último fin de semana largo, el propio organismo informó la llegada de menos de 58.000 turistas, una cifra que contrasta con la meta de desestacionalizar el destino que Juárez planteó al asumir.
Ante los reiterados pedidos de informes para que el EMTURyC detalle las estadísticas reales de los fines de semana con menor movimiento, el organismo optó por no responder, lo que alimenta las críticas sobre falta de transparencia. En este contexto, el sector privado apeló a medidas de emergencia para no perder la temporada: los hoteles lanzaron promociones de 4x3 y 3x2, y los locales gastronómicos ofrecen menús ejecutivos a precios ajustados, aunque la expectativa de un aluvión de turistas de último momento parece cada vez más lejana.