Loan Peña: declaran los familiares en la novena audiencia

El juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, continúa este miércoles con su novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes.Los testigos convocados para la jornada son Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez; y dos tías del menor: Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera.



La expectativa está puesta especialmente en las declaraciones de las dos mujeres, ya que sus testimonios fueron incorporados por la fiscalía durante la etapa de instrucción.Gabina Valeria Noguera, sargento de la Policía de Corrientes, fue una de las personas con las que habló telefónicamente Laudelina Peña el 14 de junio de 2024, cuando la madre aseguró haber encontrado el botín del niño.



En tanto, Lidia Isabel Noguera declaró durante la investigación que le llamó la atención ver a Antonio Benítez sin remera mientras participaba de los rastrillajes. Según la requisitoria de elevación a juicio, ese y otros testimonios fueron valorados por la acusación para sostener que el principal imputado modificó su vestimenta en varias oportunidades durante la tarde de la desaparición.



Alfonso Benítez, padre de uno de los siete acusados, declarará por primera vez en el juicio oral (ya lo había hecho en la etapa investigativa).La audiencia de este miércoles llega un día después de que, en la octava jornada, el tío materno de Loan, Miguel Ángel Noguera, relatara haber visto a Antonio Benítez con un buzo con capucha y una linterna la noche de los hechos, aunque aclaró que no interpretó esa actitud como sospechosa.



Hasta el momento, en las ocho audiencias previas ya declararon 16 familiares del niño. Sus testimonios permitieron reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y las primeras horas de la búsqueda. Ninguno de los siete imputados prestó declaración ante el Tribunal.



La novena audiencia está prevista para comenzar a las 9 de la mañana.