Venezuela registra más de 3.500 fallecidos tras los fuertes sismos

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados sacudieron este martes el norte de Venezuela, con epicentro en el estado La Guaira.



Según informaron autoridades del gobierno venezolano, el balance actualizado registra 3.535 personas fallecidas, más de 16.740 heridos y alrededor de 50.000 desaparecidos.



Los daños materiales son significativos. Se reportaron 856 edificios afectados en la zona, entre ellos el colapso total del edificio Tahití, una estructura de 12 pisos en La Guaira donde permanecen atrapados al menos 22 cuerpos.



Las labores de rescate se realizan de forma manual por falta de maquinaria pesada.Además, resultaron dañados 38 centros sanitarios, lo que complica la atención médica en la zona, y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió afectaciones en su pista, aunque las autoridades aseguran que se trabaja para restablecer las operaciones.



El gobierno venezolano estimó que el costo de la reconstrucción ascendería a 37.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 40% del Producto Interno Bruto del país.



La zona más afectada sigue siendo La Guaira, donde se mantiene un fuerte operativo de rescate y atención a las víctimas.