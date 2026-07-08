Baterías contra los cortes: así es el plan nacional que ya replica la Provincia
El Gobierno adjudicó 20 proyectos en 7 regiones del país, mientras Buenos Aires prepara su propio esquema con Katopodis a la cabeza.
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El Gobierno nacional formalizó, mediante la Resolución 155/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la adjudicación de la licitación Alma SADI, que incorpora centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías al sistema interconectado nacional. La medida busca reducir los cortes de luz en los picos de consumo, como los que se registran en verano, dentro del Plan de Contingencia de la Secretaría de Energía, en un movimiento que la Provincia de Buenos Aires ya viene acompañando con sus propias herramientas.
La convocatoria contempló contratos de provisión de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de sistemas BESS (Battery Energy Storage System). La licitación tuvo una respuesta muy superior a la esperada: se recibieron 235 ofertas por un total de 8.338 megavatios, muy por encima de la potencia objetivo de 700 MW prevista originalmente.
Tras la evaluación, se adjudicaron 20 proyectos a 5 empresas distribuidos en 7 regiones del país -entre ellas la provincia de Buenos Aires, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa-, con una inversión estimada de US$700 millones para esta primera etapa. Las empresas beneficiadas son GENNEIA (7 proyectos), DQD Energy (8), 360 Energy Solar (3), ALUAR (1) e INTERMEPRO (1). Desde el Ejecutivo nacional remarcaron que el almacenamiento con baterías permite responder con rapidez ante variaciones de demanda y reducir la probabilidad de cortes.
En paralelo, la provincia de Buenos Aires ya había dado sus propios pasos en la misma dirección: el 23 de junio, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, aprobó mediante la Resolución N° 437-MIySPGP-2026 la creación del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías. La iniciativa apunta a instalar estos sistemas en puntos críticos de la red eléctrica provincial para mejorar la capacidad de respuesta ante problemas de abastecimiento.
Según la normativa provincial, las baterías permitirán acumular energía en los momentos de menor demanda y liberarla cuando el sistema lo requiera, optimizando la infraestructura existente y facilitando la incorporación de energías renovables. La implementación quedará a cargo de la Dirección Provincial de Energía (DPE), mientras que Buenos Aires Energía (BAESA) intervendrá en la adquisición, instalación y operación de los equipos. El financiamiento se sostendrá con el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), dentro del FITBA.
La Provincia planteó estos sistemas como una alternativa a los generadores a gasoil que hoy se usan para cubrir necesidades puntuales del sistema mientras se concretan las obras de ampliación del transporte eléctrico. Además, estableció que los eventuales ingresos que genere BAESA por la disponibilidad de potencia de estas baterías en el mercado eléctrico deberán reinvertirse en el propio programa a través del FITBA.