Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Vacaciones de invierno en jaque: inacción en Mar del Plata y una gestión que congela el turismo

Reservas por el piso, datos ocultos y promesas incumplidas. La inacción de Diego Juárez golpea de lleno a la hotelería y la gastronomía local de cara a un receso invernal que expone el fracaso de su gestión al frente del EMTURyC.

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