Volver | La Tecla Nacionales 1 de julio de 2026 TRAS EL TERREMOTO

Inmersos en el caos: Venezuela sigue buscando sobrevivientes

Con un saldo oficial de 1.943 muertos, más de 50.000 desaparecidos y una crisis humanitaria en aumento, las labores de rescate se mantienen activas en las zonas afectadas, principalmente en el estado La Guaira, con apoyo de equipos internacionales

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