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TRAS EL TERREMOTO

Inmersos en el caos: Venezuela sigue buscando sobrevivientes

Con un saldo oficial de 1.943 muertos, más de 50.000 desaparecidos y una crisis humanitaria en aumento, las labores de rescate se mantienen activas en las zonas afectadas, principalmente en el estado La Guaira, con apoyo de equipos internacionales

Inmersos en el caos: Venezuela sigue buscando sobrevivientes
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Hace exactamente una semana, Venezuela fue golpeada por un doble terremoto que dejó un saldo oficial de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 personas desaparecidas.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan este miércoles entre los escombros, aunque las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.

Los rescatistas jordanos lograron sacar con vida a un niño de tres años de entre los escombros. Las tareas se realizan con miles de socorristas venezolanos y equipos de más de 30 países que han llegado al territorio.

Las zonas más afectadas son Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira, donde colapsaron decenas de edificios. Según reportes oficiales, 189 estructuras se derrumbaron por completo y otras 666 sufrieron daños graves.

La crisis humanitaria se agrava. Organismos internacionales alertan que más de 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños.

Los servicios médicos están desbordados, los refugios se encuentran al límite de su capacidad y el suministro de agua y electricidad sigue interrumpido en amplias zonas.

El Gobierno venezolano habilitó decenas de refugios temporales y reportó haber restablecido el 90% del servicio eléctrico, además de distribuir millones de litros de agua. Sin embargo, las organizaciones humanitarias consideran que la respuesta aún no está a la altura de las necesidades.

La comunidad internacional continúa enviando ayuda, mientras la ONU solicitó 50 millones de dólares para atender a los damnificados.

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