Inflación: el objetivo del Gobierno tras superar el escándalo Adorni
Tras la crisis política por el escándalo de Adorni, Casa Rosada busca reinstalar la agenda económica con un dato que podría ser el más bajo desde agosto de 2025.
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Después de dejar atrás la turbulencia política que provocó el escándalo en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno nacional intenta reinstalar el foco en la agenda económica y pone sus expectativas en el próximo dato de inflación. En Casa Rosada esperan que junio haya cerrado con una nueva baja en el índice y no descartan que perfore el piso del 2%.
La expectativa oficial fue expresada por el propio Ravier, quien sostuvo que los guarismos inflacionarios "han sido buenos" y adelantó que el registro de junio podría ubicarse por debajo de ese umbral. De cumplirse esa previsión, se trataría del valor más bajo desde agosto de 2025, es decir, previo a las últimas elecciones legislativas.
El optimismo desde el Ejecutivo es compartido por buena parte de las consultoras privadas, cuyas proyecciones para junio oscilan entre el 1,8% y el 2,1%. Los especialistas remarcan que varios de los rubros que habían presionado con fuerza los precios en marzo -como combustibles y alimentos- fueron perdiendo incidencia en los meses siguientes. A esto se suma una moderación en los incrementos de tarifas de servicios regulados, como electricidad, gas y agua.
Entre las mediciones del sector privado, algunas consultoras arrojaron cifras cercanas al 2%, con una desaceleración visible en alimentos y subas más acotadas en el precio de la carne en comparación con meses previos. A su vez, los relevamientos semanales evidenciaron una menor presión de precios hacia el final de junio, lo que refuerza la expectativa oficial de otra desaceleración.
La cifra oficial será difundida por el INDEC el 14 de julio y resultará determinante para saber si el Gobierno consigue ubicar la inflación mensual por debajo del 2%, una de las metas centrales de su plan económico. En el oficialismo insisten en que la parte más compleja ya fue superada al doblegar la inercia inflacionaria, y que el próximo desafío pasa por sostener esa tendencia a la baja.