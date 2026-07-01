Del choque judicial al diálogo: Provincia y Municipio buscan una salida para Punta Mogotes
Tras semanas de máxima tensión institucional, la Provincia y el Municipio se vieron las caras ante la Justicia marplatense, donde sorprendieron al revelar la apertura de un canal de diálogo para destrabar el conflicto por el complejo balneario. Los plazos de las demandas quedaron congelados.
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El dilatado conflicto por la administración y el dominio del Complejo Punta Mogotes sumó un capítulo imprevisto en los tribunales locales, transformando un escenario de inminente choque legal en una tregua política impulsada por la propia Justicia. Este martes al mediodía, representantes del gobierno de General Pueyrredon y de la administración bonaerense comparecieron en la audiencia convocada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, Simón Isacch. Lejos de profundizar las denuncias cruzadas que recalentaron la previa del encuentro, la audiencia presenció un giro radical cuando ambas jurisdicciones confirmaron oficialmente la existencia de conversaciones discretas orientadas a "acercar posiciones" para resolver el litigio de manera concertada.
Ante esta predisposición al diálogo, que hasta el momento se había mantenido bajo estricta reserva, las partes solicitaron una extensión de los plazos para poder avanzar en las negociaciones. El juez Isacch hizo lugar de inmediato al pedido y resolvió dictar un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de agosto. Con esta disposición, la Justicia impuso un freno temporal al trámite de los expedientes, lo que significa la suspensión total de los plazos procesales vigentes tanto para la demanda de fondo que discute la titularidad del predio, como para la medida cautelar más reciente con la que la comuna buscaba anular las prórrogas otorgadas a los actuales concesionarios.
La cita judicial congregó a segundas y terceras líneas de fuerte peso técnico y político de ambas administraciones. Por el Ejecutivo municipal asistieron el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y la letrada Matilde Casado. Por el lado de la Gobernación, el despliegue incluyó a la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de la Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y el jefe de Gabinete de dicha asesoría, Francisco Zannini, acompañados por los representantes provinciales en la Administración de Punta Mogotes, Fernando Maraude y Gonzalo Raventos.
Esta sorpresiva búsqueda de consenso altera de forma momentánea la dinámica de una disputa que parecía estancada en los despachos judiciales. En el centro del debate de fondo se encuentra el reclamo de la administración local, encabezada interinamente por Agustín Neme y con Guillermo Montenegro en uso de licencia, para que se convalide el depósito de poco más de 14 millones de pesos destinados a cancelar la deuda histórica contraída durante la última dictadura militar para la construcción del lugar. El Municipio sostiene que, tras acreditar dicho pago, está facultado para exigir la restitución completa del complejo, cuya administración actual depende en un 70% de la Provincia y en un 30% de la comuna.
La escalada de tensión de los últimos días se había desatado precisamente cuando la administración provincial resolvió extender los contratos vigentes de los balnearios hasta el 30 de abril de 2027, fundamentando la medida en la necesidad de garantizar la continuidad operativa mientras se confeccionan los pliegos para una futura licitación integral y posterior traspaso del predio a la ciudad. Aquella jugada fue interpretada por el oficialismo marplatense como una maniobra centralista orientada a vaciar de contenido la intervención de la Justicia y consolidar un escenario irreversible. Sin embargo, la apertura formal de esta mesa de negociación en sede judicial desarma temporalmente los discursos de confrontación y traslada la resolución del histórico conflicto al terreno de la concertación política, dejando a la expectativa de lo que acontezca durante el invierno de cara a la decisiva audiencia de agosto.