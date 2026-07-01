Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Del choque judicial al diálogo: Provincia y Municipio buscan una salida para Punta Mogotes

Tras semanas de máxima tensión institucional, la Provincia y el Municipio se vieron las caras ante la Justicia marplatense, donde sorprendieron al revelar la apertura de un canal de diálogo para destrabar el conflicto por el complejo balneario. Los plazos de las demandas quedaron congelados.

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