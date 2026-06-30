Encuentro de empresas recuperadas para presionar por una ley mejor
La Legislatura fue sede del cónclave en el que los cooperativistas reclamaron la extensión de la emergencia para el sector y el impulso de una norma que les dé mayor estabilidad.
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La Cámara de Diputados bonaerense fue sede de un encuentro de representantes de empresas recuperadas por sus trabajadores, que sirvió para presionar por la extensión de la ley de emergencia para el sector y por el impulso de una norma que le dé más aire en un contexto económico adverso.
Convocados por el diputado provincial Juan Martín Malpeli y la senadora provincial María Rosa Martínez, representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo se dieron cita en la Cámara de Diputados para compartir sus experiencias y reclamar la prórroga de la actual ley de emergencia y la sanción de un proyecto superador.
“Siempre escuchamos hablar de previsibilidad, planificación, de tener seguridad. Y es lo que piden ustedes: una ley que no se prorrogue año a año, que evite que estén a fin de año con la soga hasta el cuello, para que el trabajo sea digno, seguro, y que permita hacer más”, dijo Malpeli, autor, justamente, de un proyecto que establece la extensión de la emergencia por tres años, y le da al Ejecutivo provincial la potestad de extenderla según sea necesario.
El estado de emergencia brinda ciertas seguridades a las empresas recuperadas, ya que suspende los juicios de desalojo y los cortes de servicios por falta de pago, algo que en una crisis económica como la actual es una amenaza para la supervivencia de estos emprendimientos.
Malpeli presentó en mayo de este año su iniciativa, que había perdido estado parlamentario. “En el contexto de las políticas nacionales que se están aplicando, con el consiguiente cierre masivo de unidades productivas, oleadas de despidos y expulsión de trabajadores a la exclusión y precariedad del mercado laboral, urge reconocer la emergencia del sector”, explica en sus fundamentos.