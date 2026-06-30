Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de junio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Provincia habilitó una nueva colocación de deuda por más de $200 mil millones

El Gobierno provincial dispuso la reapertura de bonos a tasa variable emitidos en abril. La licitación será el 23 de junio y contempla títulos en pesos con garantía sobre recursos de coparticipación.

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