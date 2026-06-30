Provincia habilitó una nueva colocación de deuda por más de $200 mil millones
El Gobierno provincial dispuso la reapertura de bonos a tasa variable emitidos en abril. La licitación será el 23 de junio y contempla títulos en pesos con garantía sobre recursos de coparticipación.
Compartir
El Gobierno bonaerense autorizó una nueva operación de financiamiento en el mercado de capitales mediante la reapertura de los “Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires a tasa variable con vencimiento el 30 de marzo de 2028”, por un monto máximo de valor nominal de $201.519 millones.
La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía provincial, en el marco de la autorización de endeudamiento establecida por la Ley 15.561. La operación busca obtener recursos para atender compromisos de deuda pública y cumplir con la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
Los títulos que serán reaperturados corresponden a una emisión original realizada en abril de 2026 por un monto de $232.338 millones. La nueva colocación tendrá fecha de licitación el 23 de junio y la emisión y liquidación están previstas para el 25 de junio.
Se trata de bonos en pesos, con una tasa de interés variable vinculada a la TAMAR para bancos privados, más un margen fijo de 700 puntos básicos. El plazo remanente será de 644 días y el vencimiento final está fijado para el 30 de marzo de 2028.
La amortización será íntegra al vencimiento, mientras que el pago de intereses se realizará de manera semestral: el 30 de septiembre de 2026, el 30 de marzo y 30 de septiembre de 2027, y el 30 de marzo de 2028.
La colocación se realizará mediante licitación pública bajo el esquema de subasta holandesa de precio único. Los inversores podrán participar a través de agentes habilitados de A3 Mercados S.A. y de la red de agentes de BYMA.
Como garantía, la Provincia utilizará recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. La liquidación de los pagos estará a cargo del sistema financiero mediante el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Valores.
Según la resolución, los fondos obtenidos tendrán como destino la cancelación de servicios de deuda pública provincial y la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado para atender atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión en los municipios bonaerenses.