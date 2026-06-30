Apps
Martes, 30 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
BOLETíN OFICIAL

Provincia habilitó una nueva colocación de deuda por más de $200 mil millones

El Gobierno provincial dispuso la reapertura de bonos a tasa variable emitidos en abril. La licitación será el 23 de junio y contempla títulos en pesos con garantía sobre recursos de coparticipación.

Provincia habilitó una nueva colocación de deuda por más de $200 mil millones
Compartir

El Gobierno bonaerense autorizó una nueva operación de financiamiento en el mercado de capitales mediante la reapertura de los “Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires a tasa variable con vencimiento el 30 de marzo de 2028”, por un monto máximo de valor nominal de $201.519 millones.

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía provincial, en el marco de la autorización de endeudamiento establecida por la Ley 15.561. La operación busca obtener recursos para atender compromisos de deuda pública y cumplir con la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

Los títulos que serán reaperturados corresponden a una emisión original realizada en abril de 2026 por un monto de $232.338 millones. La nueva colocación tendrá fecha de licitación el 23 de junio y la emisión y liquidación están previstas para el 25 de junio.

Se trata de bonos en pesos, con una tasa de interés variable vinculada a la TAMAR para bancos privados, más un margen fijo de 700 puntos básicos. El plazo remanente será de 644 días y el vencimiento final está fijado para el 30 de marzo de 2028.

La amortización será íntegra al vencimiento, mientras que el pago de intereses se realizará de manera semestral: el 30 de septiembre de 2026, el 30 de marzo y 30 de septiembre de 2027, y el 30 de marzo de 2028.

La colocación se realizará mediante licitación pública bajo el esquema de subasta holandesa de precio único. Los inversores podrán participar a través de agentes habilitados de A3 Mercados S.A. y de la red de agentes de BYMA.

Como garantía, la Provincia utilizará recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. La liquidación de los pagos estará a cargo del sistema financiero mediante el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Valores.

Según la resolución, los fondos obtenidos tendrán como destino la cancelación de servicios de deuda pública provincial y la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado para atender atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión en los municipios bonaerenses.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ENCUENTROS

Mercado de pases abierto: el Grupo AFA quiere reforzarse con un alcalde del Conurbano

Sin meterse en la interna, el grupo de intendentes del PJ recorre la provincia y mantiene reuniones con dirigentes. Un encuentro con un jefe comunal distanciado de CFK y Kicillof

NOTICIAS MÁS VISTAS

Marco Antonio Caponi interpretará a Charly García en la serie Fantasy

Luciana Salazar y su nuevo novio multimillonario: amor y viaje familiar en Miami

La experiencia y su diagnóstico de la crisis

El mapa de los conflictos se amplía en PBA y pone en alerta a la gestión de Kicillof

Mercado de pases abierto: el Grupo AFA quiere reforzarse con un alcalde del Conurbano

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET