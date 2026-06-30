Carlos De Angelis y los límites del ajuste: “El gobierno se prepara para una guerra”
En diálogo con “Desconfiados”, el sociólogo dijo que “no hay inteligencia artificial que pueda prever” cuándo estallará la situación social y que el dispositivo represivo en las calles porteñas es “un entrenamiento” para atajar esa eventualidad.
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“La sociedad argentina, que ha sabido quejarse de diversas formas a lo largo de la historia, parece muy anestesiada, muy metida para adentro. Pero este ultra-ajuste tiene un límite, y no hay inteligencia artificial capaz de prever cuándo algo puede estallar”, advirtió el sociólogo y analista político Carlos De Angelis.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, De Angelis se refirió así a la posibilidad de que se produzca un estallido social como resultado del ajuste efectuado por el gobierno de Javier Milei.
El propio gobierno, dijo el analista, parece estar al tanto de esta eventualidad y se prepara para atajarla cuando suceda, si es que sucede.
“Si uno recorre las declaraciones de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad nacional, cuando se montaban las enormes represiones a los jubilados en el Congreso, va a ver que ella misma lo dijo: Esto es una señal de cómo va a ser la respuesta si esto explota en algún momento”, señaló De Angelis. “Se montaban operativos con camiones, con un montón de efectivos. Estaba todo preparado como para una guerra. Hay que mirar eso. Era como un entrenamiento, pensando que este ultra-ajuste tiene un límite”.
Para el sociólogo, el propio modelo económico implementado por el gobierno libertario tiene como resultante un descontento que se traduce, por ahora, es “una suerte de individualismo, de meterse para adentro, de parar la olla”. Entre otras cosas, porque no se ven, en el campo político, alternativas viables al modelo.
“El país está pasando por una transición enorme. El gobierno está totalmente ajeno a los problemas sociales, y la dirigencia política en general parece enfrascada en pequeñas discusiones. No ha salido una voz que pueda censurar la política del gobierno proponiendo otra”, explicó De Angelis. “Esto lleva a la gente a enfrascarse. Porque uno puede distraerse viendo el Mundial, pero también tiene que ir al supermercado. La comida no la trae Messi”.
Otros efectos destructivos del “hiperajuste” que describe De Angelis no se notan en lo inmediato, sino que son de más largo aliento. El sociólogo advirtió por el deterioro de la salud mental en la población, pero también de las condiciones físicas.
“Este panorama trae efectos que no se ven inmediatamente, porque en la salud mental es lento el deterioro. Y también se va a ver en una pérdida de masa muscular: los chicos comen menos, van a la escuela con poca comida en la casa, tienen que recurrir a los comedores escolares”, puntualizó De Angelis. “Hay sectores que hacen un esfuerzo enorme. Iglesias, por ejemplo, como las evangélicas, muchas veces criticadas, que hacen un esfuerzo para sostener el barrio, mientras el gobierno está ausente y pensando más en cómo cambiar el sistema electoral que en cómo establecer una malla de contención para estos problemas”.