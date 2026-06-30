Volver | La Tecla Nacionales 30 de junio de 2026 ENTREVISTA

Carlos De Angelis y los límites del ajuste: “El gobierno se prepara para una guerra”

En diálogo con “Desconfiados”, el sociólogo dijo que “no hay inteligencia artificial que pueda prever” cuándo estallará la situación social y que el dispositivo represivo en las calles porteñas es “un entrenamiento” para atajar esa eventualidad.

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