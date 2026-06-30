Nuevo récord de morosidad en las familias, que en Buenos Aires supera la media nacional
El porcentaje de hogares que no llegan a pagar sus deudas bancarias volvió a aumentar en mayo y ya es del 12,7%. En la provincia es aun mayor: supera el 17%. Los más endeudados en territorio bonaerense son los jóvenes.
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El drama de la deuda es cada vez más acuciante para las familias argentinas y especialmente para las de la provincia de Buenos Aires, que, mientras el índice de morosidad alcanza un nuevo récord, están impedidas aun en mayor medida de hacer frente a sus obligaciones financieras.
Pero las familias bonaerenses están en mora en mayor proporción, ya que el 17,8% se encuentran en esta situación, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos oficiales.
Según ese trabajo, la provincia de Buenos Aires está séptima en el ranking de morosidad de las familias. Al tope de la lista está La Rioja, con un 22,8%.
Si se toma el universo de créditos incluyendo los que se otorgan por fuera del sistema bancario, como los préstamos a través de billeteras virtuales, la morosidad general alcanza casi el 30%, y es algo mayor entre los deudores bonaerenses que en el promedio del país.