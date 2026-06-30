Volver | La Tecla Nacionales 30 de junio de 2026 INCREIBLE

Messi y Tom Holland, los superhéroes del momento

Lionel Messi protagoniza junto a Tom Holland un divertido comercial de Sony Pictures para promocionar “Spider-Man: Un nuevo día”. El capitán argentino aparece sorprendido por el actor y realiza un paseo por Nueva York con el Hombre Araña

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