Messi y Tom Holland, los superhéroes del momento

Lionel Messi protagoniza junto a Tom Holland un divertido comercial de Sony Pictures para promocionar “Spider-Man: Un nuevo día”. El capitán argentino aparece sorprendido por el actor y realiza un paseo por Nueva York con el Hombre Araña
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En medio de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi sumó una nueva y llamativa aparición publicitaria. Sucede que el capitán de la Selección Argentina protagonizó un spot promocional de la película Spider-Man: Un nuevo día, junto al actor Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker.
de esta manera, el video, difundido por Sony Pictures, muestra un cruce inesperado y humorístico entre ambos íconos mundiales.
Es más, en la escena, Holland se sorprende al encontrarse con Messi y le pregunta “¿Sos Messi?”, a lo que el futbolista responde afirmativamente varias veces. Luego aparece Spider-Man, quien intenta comunicarse con el rosarino y termina llevándolo a recorrer Nueva York columpiándose entre los edificios.
El spot generó gran repercusión en las redes sociales, tanto por la originalidad del cruce como por los comentarios sobre los efectos visuales utilizados. Más allá de las críticas al uso de CGI, la campaña cumplió su objetivo: instalar la conversación sobre el estreno de la nueva película del arácnido.Spider-Man: Un nuevo día tiene previsto llegar a los cines de Argentina el próximo 30 de julio.
Este comercial se suma a las múltiples apariciones publicitarias que Messi está realizando durante el Mundial 2026, consolidando una vez más su enorme poder de convocatoria a nivel global.