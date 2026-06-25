Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 COLGADAS DEL MUNDIAL

Enterate de cuándo empiezan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

Te contamos cuáles son las fechas de inicio y finalización del receso invernal decidido por la Provincia y su relación con el Mundial. También, cuándo será el último día de clases.

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