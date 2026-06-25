Enterate de cuándo empiezan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

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El gobierno de Axel Kicillof ya determinó cuándo empezarán y terminarán este año las vacaciones de invierno: te contamos cuáles son las fechas definidas y cuál es su relación con la Copa del Mundo.
Según el calendario escolar 2026 elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), el receso invernal dará inicio este año el lunes 20 de julio, y se extenderá, como es habitual, a lo largo de dos semanas, por lo que la fecha de finalización será el 31 del mismo mes, que cae viernes.
Esto quiere decir que las vacaciones arrancarán justo después de que termine el Mundial, ya que la final del torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tendrá lugar el domingo 19 de julio.
No cuesta nada soñar con que el receso funcione como continuidad de la celebración por una nueva victoria de la Selección argentina en ese partido, tras alzarse con la copa en 2022 en Catar.
De esta manera, los chicos irán a las aulas por última vez antes de las vacaciones el viernes 17 de julio, y tendrán que volver a las aulas el lunes 3 de agosto.
El calendario escolar bonaerense también define la fecha de finalización del año lectivo, que quedó fijada para el 22 de diciembre, apenas dos días antes de la Nochebuena.
Esta fecha se dispuso para garantizar el cumplimiento de 190 días de clase a lo largo de 2026 para los alumnos del sistema educativo provincial.