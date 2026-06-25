Apps
Jueves, 25 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
COLGADAS DEL MUNDIAL

Enterate de cuándo empiezan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

Te contamos cuáles son las fechas de inicio y finalización del receso invernal decidido por la Provincia y su relación con el Mundial. También, cuándo será el último día de clases.

GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Enterate de cuándo empiezan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires
Compartir

El gobierno de Axel Kicillof ya determinó cuándo empezarán y terminarán este año las vacaciones de invierno: te contamos cuáles son las fechas definidas y cuál es su relación con la Copa del Mundo.

Según el calendario escolar 2026 elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), el receso invernal dará inicio este año el lunes 20 de julio, y se extenderá, como es habitual, a lo largo de dos semanas, por lo que la fecha de finalización será el 31 del mismo mes, que cae viernes.

Esto quiere decir que las vacaciones arrancarán justo después de que termine el Mundial, ya que la final del torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tendrá lugar el domingo 19 de julio.

No cuesta nada soñar con que el receso funcione como continuidad de la celebración por una nueva victoria de la Selección argentina en ese partido, tras alzarse con la copa en 2022 en Catar.

De esta manera, los chicos irán a las aulas por última vez antes de las vacaciones el viernes 17 de julio, y tendrán que volver a las aulas el lunes 3 de agosto.

El calendario escolar bonaerense también define la fecha de finalización del año lectivo, que quedó fijada para el 22 de diciembre, apenas dos días antes de la Nochebuena.

Esta fecha se dispuso para garantizar el cumplimiento de 190 días de clase a lo largo de 2026 para los alumnos del sistema educativo provincial.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SENADO CALIENTE

Una zancadilla de los libertarios al PRO que no prosperó, pero frenó designaciones

Un acuerdo nacional fue el argumento que esgrimieron desde La Libertad Avanza para designar a los dos representantes opositores de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura. Los amarillos pusieron el grito en el cielo y el suplente se resolverá más adelante.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Ekaterina Ojeda se suma a la lista para MasterChef Celebrity 2026

El cronograma de pago de aguinaldo para los estatales bonaerenses

Kicillof bajo fuego: Berni e Ishii avivan la guerra en línea con La Cámpora

Las tropas de élite de Pareja

La tropa legislativa del MDF, el flanco débil de Kicillof que genera dudas hacia 2027

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET