Volver | La Tecla Nacionales 25 de junio de 2026 TRAGEDIA NATURAL

Terremotos en Venezuela: ya son 188 los muertos y más de 1.500 heridos

El gobierno venezolano aumentó el número de víctimas fatales luego de los dos terremotos que sacudieron a su territorio. Ayuda desde el Vaticano y el emotivo rescate de un bebé

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