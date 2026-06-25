Terremotos en Venezuela: ya son 188 los muertos y más de 1.500 heridos

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La cifra de víctimas por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa en aumento. De acuerdo con el último balance difundido por el gobierno, el desastre dejó hasta el momento 188 personas fallecidas, 1.520 heridas y otras 157 permanecen desaparecidas, mientras los equipos de rescate siguen trabajando en las zonas más afectadas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, brindó durante la madrugada el primer informe oficial sobre la magnitud de la tragedia y aclaró que el número de víctimas podría incrementarse, ya que aún no contempla la situación en La Guaira, localidad que calificó como una "zona de desastre" debido al nivel de destrucción registrado.
Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas 40 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una región cercana a importantes complejos de refinación del país. El más intenso alcanzó una magnitud preliminar de 7,5, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El impacto fue especialmente fuerte en Caracas, donde se reportó el derrumbe de edificios y severos daños en distintos sectores de la capital. Pese a la gravedad de la situación, los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartaron riesgos para las costas y dejaron sin efecto una advertencia preventiva que inicialmente incluía a Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Tras los sismos, el Ejecutivo venezolano decretó el estado de emergencia para agilizar la respuesta ante la catástrofe. En las primeras horas posteriores al desastre, las autoridades habían informado un saldo considerablemente menor de víctimas, aunque con el correr de las tareas de búsqueda y rescate la cifra fue creciendo hasta alcanzar el balance actual.
Las consecuencias del terremoto también golpearon con fuerza a la infraestructura sanitaria. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ocho hospitales sufrieron daños estructurales, lo que obligó a evacuar algunos de ellos y trasladar a los pacientes hacia otros centros asistenciales para garantizar la continuidad de la atención médica.
Además, señaló que el Estado trabaja en la distribución de medicamentos, insumos médicos e hidratación tanto para los pacientes como para el personal de salud que permanece atendiendo la emergencia.
El funcionario agregó que también resultaron afectados 20 centros comerciales y que ya se contabilizan 346 obras de infraestructura con distintos niveles de daños, mientras continúan las inspecciones para determinar el alcance total de las pérdidas materiales. En ese contexto, Delcy Rodríguez se trasladó al estado de La Guaira para supervisar personalmente las tareas de asistencia y coordinación en una de las regiones más castigadas por el desastre.
Se viralizaron unas imágenes de como rescatistas pudieron salvar a un bebé en medio de los escombros en un edificio. Por su parte, el Papa León XVI realizó una fuerte donación de dinero para ayuda comunitaria.
La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su acompañamiento a las familias afectadas mediante un mensaje publicado en la red social X. Allí manifestó que sus oraciones están con todos los venezolanos que atraviesan este difícil momento y llamó a afrontar la tragedia con unidad, fortaleza y solidaridad.
Si bien Venezuela registra actividad sísmica con cierta frecuencia, los especialistas recuerdan que los terremotos más destructivos de las últimas décadas fueron el de Cariaco, ocurrido en 1997, que provocó 73 muertes, y el de Caracas de 1967, donde fallecieron 236 personas. El desastre actual ya figura entre los episodios más graves de la historia reciente del país.