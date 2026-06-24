24 de junio de 2026
RECLAMO
Médicos de Gesell encendieron la alarma: un hospital al límite por salarios bajos y falta de personal
Profesionales alertaron por la pérdida de trabajadores, condiciones laborales críticas y el impacto que la situación tiene sobre la atención de la comunidad.
La situación del sistema de salud municipal de Villa Gesell sumó un nuevo foco de conflicto luego de que profesionales médicos denunciaran un deterioro “alarmante” en las condiciones laborales y salariales. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) advirtió que la crisis impacta de forma directa en la atención que recibe la comunidad.
Desde el gremio señalaron que los trabajadores atraviesan un escenario de “extrema vulnerabilidad”, con salarios depreciados, falta de reconocimiento gremial, problemas edilicios, ausencia de insumos esenciales y renuncias de profesionales que optan por trasladarse a otros distritos con mejores condiciones.
Uno de los datos más cuestionados por AMRA es el nivel salarial: según indicaron, un médico especialista con una carga horaria de 24 horas semanales percibe actualmente $564.972,85. Además, remarcaron que una parte importante del ingreso está compuesta por sumas no remunerativas, lo que afecta el cálculo del aguinaldo, vacaciones y jubilación.
El sindicato también cuestionó la falta de paritarias específicas con el sector médico y afirmó que la negativa del Municipio a abrir una mesa de negociación genera una “judicialización permanente” de los reclamos laborales. A esto sumaron denuncias por falta de reactivos, insumos básicos, déficit de profesionales, guardias sobrecargadas y la incorporación de médicos recientemente recibidos sin matrícula provincial habilitante.
En paralelo, los profesionales alertaron por el estado de las instalaciones del hospital público local, donde señalaron problemas de humedad, falta de calefacción y agua caliente, además de mobiliario deteriorado en sectores de descanso y atención. Desde AMRA remarcaron que Villa Gesell cuenta con un único efector público de salud y reclamaron una respuesta urgente de las autoridades para evitar un mayor deterioro del sistema.