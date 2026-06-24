El día que reúne a Messi, Riquelme, Duki, Gardel, Fangio y Rodrigo Bueno

Cada 24 de junio, Argentina celebra una curiosa coincidencia que para muchos convierte a esta jornada en el “día más argentino del año”. La fecha reúne nacimientos y aniversarios vinculados a algunas de las personalidades más emblemáticas de la historia nacional, desde el deporte hasta la música popular.



Entre los cumpleaños más destacados aparecen Lionel Messi y Juan Román Riquelme, dos íconos indiscutidos del fútbol argentino. A ellos se suma Juan Manuel Fangio, considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y una leyenda del automovilismo mundial.



Por otra parte, la música también tiene un lugar central en esta fecha. El 24 de junio de 1935 falleció Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, convirtiéndose en una figura eterna del tango. Sesenta y cinco años después, el mismo día de 2000, murió Rodrigo “El Potro” Bueno en un accidente de tránsito, dejando una huella imborrable en la música popular argentina. Recordemos que instaló el cuarteto como género indiscutido para bailar en todas las fiestas.



La lista se completa con Duki, uno de los artistas urbanos más exitosos de la actualidad, nacido también un 24 de junio. Su presencia en esta singular coincidencia demuestra cómo la fecha sigue sumando figuras representativas de distintas generaciones.

Por la combinación de nombres que marcaron y siguen marcando la identidad cultural y deportiva del país, el 24 de junio se transformó en una jornada especial para los argentinos. Una fecha que une a leyendas de distintas épocas y que cada año vuelve a ser motivo de homenajes, recuerdos y celebraciones en todo el país.