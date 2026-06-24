24 de junio de 2026
REVISTA QUé
Jorge Macri acelera su proyecto 2027: reelección, ruido político y tensión con LLA
El jefe de Gobierno porteño planteó sus prioridades para un segundo mandato y sostuvo que cada espacio definirá sus candidatos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó que competirá en 2027 para intentar renovar su mandato por otros cuatro años. “Amo esta tarea, amo esta ciudad. Deseo tener cuatro años más de gestión”, afirmó en una entrevista con Infobae en Vivo.
El mandatario porteño sostuvo que los cambios de fondo requieren continuidad y señaló que, en un eventual segundo mandato, sus prioridades estarán enfocadas en la movilidad urbana, la conectividad y la reducción de la contaminación sonora. En ese sentido, planteó una transición hacia un sistema de transporte eléctrico que incluya desde el subte hasta vehículos particulares y comerciales.
Macri también cuestionó el nivel de ruido en la Ciudad y lo calificó como “descomunal”. Apuntó especialmente contra los camiones de recolección de residuos y las motos de delivery como algunos de los principales focos del problema.
En materia política, el jefe de Gobierno habló sobre la relación con La Libertad Avanza y la competencia electoral de cara a 2027. Ante la posibilidad de que el oficialismo nacional presente un candidato propio, respondió: “Yo estoy acostumbrado a competir”. Además, consideró posible que Manuel Adorni sea rival en las urnas y sostuvo que “cada espacio político define su candidato”.
Respecto al futuro del PRO, afirmó que el partido “tiene que ser parte de una alternativa”, aunque evitó anticipar definiciones. También se refirió a la situación económica y reconoció una caída de la actividad en la Ciudad de entre 7% y 11% interanual. “Quiero que a este Gobierno le vaya bien porque si al país le va bien, a la Ciudad mejor”, señaló.