La misma ilusión de siempre: Messi cumple 39

Hoy, 24 de junio de 2026, Lionel Messi sopla 39 velas. Lo hace lejos de casa, en plena concentración con la Selección Argentina durante el Mundial que se disputa en Norteamérica.



No hay fiesta grande ni reflectores excesivos. Solo él, sus compañeros y la pelota que tanto ama. Y, como siempre, con esa mezcla de humildad y fuego interior que lo define desde que era un pibe. Es su undécima vez que celebra su cumpleaños dentro de un certamen oficial con la Albiceleste. Esta vez, con la ilusión renovada de conquistar el bicampeonato del mundo.



A sus 39 años, Messi sigue siendo el referente indiscutido: máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 goles y, en esta edición, ya aportó cinco tantos en la fase de grupos. Argentina avanza con paso firme y él, intacto en su magia, sigue disfrutando cada minuto en la cancha.Pero más allá de los números y los títulos, lo que emociona de Leo es esa constancia silenciosa. Esa misma que lo acompañó desde su primer cumpleaños con la Selección, allá por 2005, en el Mundial Sub 20 de Holanda.



Tenía solo 18 años, debutaba en un torneo grande y terminaba como goleador y mejor jugador del certamen.



Desde aquel torneo Sub 20 hasta el histórico 2022 en Qatar, pasando por la Copa América 2021 y la Finalissima, su compromiso con la camiseta nunca terminó.



Hoy, a los 39, sigue siendo el mismo pibe que solo quiere jugar y hacer feliz a su gente.Y esa autenticidad también se refleja en cómo se viste. Messi no busca llamar la atención con looks extravagantes. Su estilo es el fiel reflejo de su forma de ser: cómodo, sobrio y profundamente natural. Prefiere prendas holgadas en tonos neutros, negro, blanco, beige, gris, camisetas lisas, pantalones de corte recto y zapatillas deportivas. Mezcla con elegancia piezas de sastrería relajada y detalles deportivos. Nunca se ve forzado. Ya sea caminando por la calle, en un evento o junto a Antonela Roccuzzo, transmite calma y cercanía.



Esa capacidad de ser él mismo, sin necesidad de disfraces, es quizás una de sus mayores virtudes.



En estas horas también llegó una buena noticia familiar: su padre, Jorge, recibió el alta médica tras una internación. Pequeños detalles que, en medio de la vorágine de un Mundial, llenan de alegría al rosarino.



Feliz cumpleaños, Leo. Que sigas soplando velas con la misma ilusión de aquel pibe de 18 años que juró, sin saberlo, que nunca dejaría de soñar en grande. Porque tu historia no es solo de goles y trofeos: es de compromiso, de familia y de una naturalidad que sigue conmoviendo al mundo entero. ¡Que la magia siga brillando!