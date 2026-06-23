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23 de junio de 2026
AGENDA INTERNACIONAL

El Gobernador se reunió con diplomáticos de Europa

Kicillof mantuvo un encuentro con el embajador de la UE y representantes de 21 países del Viejo Continente. Hablaron de inversiones y oportunidades de cooperación.

El Gobernador se reunió con diplomáticos de Europa
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este martes con el embajador de la Unión Europea (UE), Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque regional. Fue en la embajada de la UE, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas a nuevas oportunidades de inversiones, comercio y cooperación en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, educación, cultura y producción. Asimismo, se intercambiaron miradas sobre los desafíos del escenario internacional y la situación de América Latina; en tanto, se coincidió en la importancia de afianzar los lazos históricos entre Europa y Argentina para fortalecer el desarrollo conjunto y generar más oportunidades.

La Unión Europea se consolidó en 2025 como el primer inversor externo del país, con más de 1200 empresas que operan actualmente en sectores clave como la industria, la energía, los agroalimentos, la minería y las telecomunicaciones.

En ese sentido, la agenda de trabajo presenta oportunidades de cooperación concretas para apuntalar el desarrollo de la Provincia en áreas tecnológicas, con especial foco en el financiamiento para la transición energética, la soberanía digital, la inteligencia artificial y la articulación científico-tecnológica.

Participaron de la reunión embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
 

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