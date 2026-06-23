Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 SALUD PúBLICA

El PRO presiona y pide informes sobre el estado de los hospitales del interior

Los senadores Pablo Petrecca y Juan Manuel Rico Zinni presentaron una serie de proyectos en la Cámara Alta para conocer en profundidad el estado de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Duros cuestionamientos hacia la provincia por la gestión sanitaria

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