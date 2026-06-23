23 de junio de 2026
SALUD PúBLICA
El PRO presiona y pide informes sobre el estado de los hospitales del interior
Los senadores Pablo Petrecca y Juan Manuel Rico Zinni presentaron una serie de proyectos en la Cámara Alta para conocer en profundidad el estado de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Duros cuestionamientos hacia la provincia por la gestión sanitaria
En vísperas a la primera sesión del año en el Senado bonaerense, los legisladores del PRO, Pablo Petrecca y Juan Manuel Rico Zinni, presentaron dos proyectos relacionados a conocer el estado de situación de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires.
Comenzando con el senador juninense, Petrecca sentenció que “el verdadero miedo de los bonaerenses ya no es enfermarse, sino no saber si el hospital podrá atenderlos”. En ese sentido, el senador presentó un pedido de informes para conocer el estado real del sistema hospitalario bonaerense tras los graves episodios ocurridos en Junín y Nueve de Julio.
Allí argumentó: “¿Qué tranquilidad tiene hoy un bonaerense cuando lleva a su hijo a una guardia? ¿Qué seguridad tiene una madre embarazada de que habrá una terapia intensiva disponible si surge una complicación? ¿Qué garantía tiene cualquier vecino de que el equipamiento necesario para salvar una vida estará funcionando cuando cada segundo, cuenta?”.
“Esas preguntas, que atraviesan a millones de familias bonaerenses, son las que motivaron el pedido de informes presentado por el presidente del Bloque de Senadores PRO, Pablo Petrecca, para que el Gobierno de Axel Kicillof informe cuál es la verdadera situación de la red hospitalaria provincial”, sentenció el senador con fuertes críticas al gobierno bonaerense.
Según indicaron en el proyecto, la iniciativa surge “luego de los graves hechos ocurridos en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro" de Junín, donde una enfermera falleció dentro de su propio lugar de trabajo, y del episodio registrado en el Hospital ‘Julio de Vedia’ de Nueve de Julio, donde se denunciaron demoras y fallas en la atención de una urgencia obstétrica. Ambos casos encendieron una fuerte preocupación sobre el funcionamiento de las áreas críticas del sistema sanitario bonaerense”.
En ese línea, su compañero de bloque Juan Manuel Rico Zinni, exige a la Provincia respuestas sobre la delicada situación que afrontan los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino. Su voz se suma a la del titular de la bancada del PRO, que presentó una iniciativa en la que se piden detalles sobre el estado de la red hospitalaria provincial.
Para ello, el legislador presentó un pedido de informes para que el ministerio de Salud de la Provincia “brinde precisiones sobre la delicada situación que atraviesa la atención pediátrica en el Hospital Interzonal General de Agudos ‘San José de Pergamino’, efector que cuenta con los servicios de Pediatría, Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Terapia que, en el último tiempo, han visto diezmada su capacidad de respuesta debido a problemas estructurales, con lo que eso implica en la atención de alta complejidad y de emergencias”.
“Este pedido de informes se inscribe en la defensa del Hospital público”, enfatizó el senador del PRO al encuadrar los alcances de la solicitud efectuada. “Que no se confunda ni se malinterprete. Desde el bloque de Senadores del PRO nuestro objetivo es muy claro: defender el Hospital público que cumple una función esencial, aún en un esquema de restricción de facultades estatales”, sentenció Rico Zinni.
“No todas las cuestiones de la atención sanitaria pueden ser tomadas por las empresas privadas de salud, ni los sistemas de atención primaria pueden abordar la alta complejidad. El Hospital público cumple un rol esencial”, insistió: “Que no se interprete que atacamos el Hospital, ni ese sea el argumento para no responder por las cuestiones que la propia ciudadanía necesita saber, porque la red hospitalaria provincial está teniendo serios problemas de operatividad que deben atenderse”, argumentó.
En relación a la situación particular del Hospital San José de Pergamino, Juan Manuel Rico Zini detalló: “A principios de mayo la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado describiendo una situación de profunda preocupación por la crisis que atraviesa el HIGA San José, alertando sobre la existencia de días sin cobertura pediátrica y sobre una práctica que se ha vuelto habitual: que un único profesional deba asumir en simultáneo la atención de guardia externa y de pacientes internados. Sin respuestas a ello, hace apenas unos días la misma entidad reiteró la gravedad del cuadro y la propia Asociación Médica de Pergamino se sumó públicamente al reclamo”.