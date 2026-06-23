23 de junio de 2026
¿HABRÁ INFORME?
Bullrich salvó a Adorni de ir al Senado, pero él dice que quiere concurrir
La titular del bloque oficialista canceló la visita prevista para que el jefe de gabinete dé su informe ante el cuerpo. “No tenía sentido hacerlo venir para que lo castiguen durante ocho horas”, justificó. Sin embargo, Adorni dijo que está “a disposición” para acudir a la cita.
Luego de que se cayera la sesión especial en la Cámara de Diputados para interpelarlo, el jefe de gabinete de ministros del gobierno libertario, Manuel Adorni, también zafó de ir a dar explicaciones al Senado: la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, dio de baja la visita prevista para el 2 de julio, fecha en que debía dar su informe de gestión, para evitar que los legisladores se dediquen a “castigarlo” por los cuestionamientos sobre su crecimiento patrimonial.
“No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de gabinete”, justificó Bullrich, quien aclaró que en el gobierno de Javier Milei, del cual Adorni aún forma una parte vital, están de acuerdo con la idea.
Sin embargo, el propio Adorni manifestó esta noche que está dispuesto a ir al recinto a brindar el informe que es parte de sus tareas como jefe de los ministros.
“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió Adorni a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Bullrich había dicho más temprano que “no hay predisposición” de los miembros de la Cámara alta para formularle preguntas a Adorni sobre la gestión de gobierno en un contexto que lo tiene como centro de una ya larga polémica desde que empezaron a surgir revelaciones sobre sus importantes gastos en viajes, compra y refacción de inmuebles y adquisición de bienes diversos, como televisores, ropa de cama y un oneroso flipper.
La explicación que el jefe de gabinete de la administración mileísta dio sobre la explosión de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA) y en una entrevista televisiva (que invirtió fuerte en Bitcoin y hace poco recuperó la billetera donde guardaba más de 500.000 dólares en esa criptomoneda) no convenció a la oposición, que está empeñada en interpelarlo y también en promover una moción de censura para que sea removido del cargo, mientras la Justicia lo investiga.
El Senado debe sesionar el jueves, y allí Bullrich instrumentó otro cambio que impediría que el alto funcionario sea sometido a una interpelación: sólo se podrá tratar el tema si la oposición reúne dos tercios de los votos, en vez de mayoría simple. Esa modificación complica el panorama para la embestida opositora, ya que los bloques aliados a La Libertad Avanza (LLA) no apoyarían la interpelación. Aunque todo está por verse.
En cuanto al informe de gestión previsto para julio, Bullrich dice que no hace falta que Adorni vaya, pero él está dispuesto a concurrir y responder las preguntas de los senadores. Allí también queda por ver qué ocurrirá finalmente.