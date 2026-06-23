Florencia Peña exige pago de contrato a LUZU TV y amenaza con juicio



En medio del escándalo por la difusión en vivo de información falsa sobre Jorge Messi, Florencia Peña dejó El Show del Verano en LUZU TV.



Sin embargo, el conflicto no terminó: la conductora reclama ahora el pago completo de su contrato, vigente hasta diciembre de 2026, y su equipo legal no descarta llegar a la Justicia.



Peña exige el cumplimiento estricto del acuerdo firmado en marzo. De no recibir respuesta, enviarán carta documento y, eventualmente, demandarán.



El abogado Fernando Burlando confirmó que analizan el caso en detalle: “Había un contrato que arrancó en marzo y terminaba en diciembre. Las cláusulas de rescisión no tienen nada que ver con lo que ocurrió”. Agregó que, si no se respetaron los plazos, “se abre la opción a daños y perjuicios”.



El incidente ocurrió cuando Peña anunció erróneamente la muerte de Jorge Messi basándose en un rumor sin verificar. Minutos después se rectificó y pidió disculpas.



Nicolás Occhiato calificó el hecho de “inadmisible” y anunció su salida.



Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales de las partes sobre el posible juicio. El caso vuelve a poner en evidencia las tensiones contractuales en el streaming argentino.