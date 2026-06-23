Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

San Martín de los Andes: los ojos puestos en la contaminación del Lago Lácar

Organismos advierten sobre una gran problemática, mientras que desde el Municipio y la Provincia rechazan los escenarios alarmistas y responden con informes técnicos

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