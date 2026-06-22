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22 de junio de 2026
ESTA TARDE

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas y mató a una

La unidad circulaba por el paseo costero, perdió el control y se subió a la vereda aledaña al skate park. Una mujer que esperaba en la parada falleció en el lugar y seis personsa resultaron heridas, entre ellas un adolescente.

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas y mató a una
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Un trágico accidente ocurrió esta tarde en las inmediaciones del skate park marplatense Bristol, cuando un colectivo perdió el control y se subió a la vereda aledaña al espacio, atropellando a varias personas y matando a una mujer.

Aparentemente, el vehículo sufrió una falla en el sistema de dirección, por lo que el chofer no pudo controlarlo y evitar que se saliera de la calzada, invadiendo la zona de paradas en la que varias personas circulaban o esperaban la llegada de otras unidades.

Una mujer embestida por el colectivo, que pertenece a la línea 532, murió en el lugar, mientras que otras seis personas sufrieron heridas de diferente consideración. Algunas de ellas quedaron atrapadas debajo del vehículo.

La Municipalidad de General Pueyrredón informó que seis personas fueron trasladadas con “código rojo” al Hospital Interzonal General de Agudos de la ciudad balnearia. Entre los heridos hay un adolescente de 15 años que sufrió la fractura de un brazo y traumatismos faciales. El resto son adultos, todos ellos con fracturas y otras heridas.

En la zona del accidente se hicieron presentes bomberos, policías, personal de Defensa Civil y de varias dependencias municipales.
 

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