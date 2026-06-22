Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de junio de 2026 ESTA TARDE

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas y mató a una

La unidad circulaba por el paseo costero, perdió el control y se subió a la vereda aledaña al skate park. Una mujer que esperaba en la parada falleció en el lugar y seis personsa resultaron heridas, entre ellas un adolescente.

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