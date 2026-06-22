22 de junio de 2026
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El gobierno se dispone a tomar más deuda: pedirá 5000 millones a los bancos
El mismo día que Argentina jugó contra Austria se oficializó la autorización para tomar préstamos de entidades financieras internacionales por miles de millones de dólares.
Podría haber sido la noticia del día si la Selección argentina no hubiera disputado el decisivo partido contra Austria que le aseguró la clasificación a la siguiente ronda en la Copa del Mundo: el presidente de la Nación, Javier Milei, autorizó al ministro de Economía, Luis Caputo, a tomar deuda con bancos internacionales por nada menos que 5000 millones de dólares.
La publicación en el Boletín Oficial de hoy del decreto firmado por Milei, Caputo y el jefe del gabinete libertario, Manuel Adorni, pasó largamente desapercibida en una jornada de euforia mundialista, que explotó con los dos goles que pusieron a Lionel Messi al tope de la lista de goleadores en la historia de los Mundiales.
La autorización para tomar deuda con bancos del exterior, con garantías parciales otorgadas por organismos de crédito multilaterales como podría ser el Fondo Monetario Internacional (FMI), habilita el ingreso de hasta 5000 millones de la divisa estadounidense, en el marco de una restricción de la posibilidad de acceder al crédito aun con la baja del riesgo país.
El decreto de Milei y Caputo contempla la prórroga de la jurisdicción a tribunales de los Estados Unidos ante cualquier conflicto suscitado por los préstamos, algo que, si bien es corriente en este tipo de convenios, resuena fuertemente en la Argentina tras la larga batalla judicial en el país del Norte por la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que este año tuvo fallo favorable a nuestro país.
La norma le da amplias facultades a la cartera económica para determinar las condiciones de cada acuerdo.