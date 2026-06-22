Volver | La Tecla Nacionales 22 de junio de 2026 MIENTRAS SEGUIMOS EL MUNDIAL

El gobierno se dispone a tomar más deuda: pedirá 5000 millones a los bancos

El mismo día que Argentina jugó contra Austria se oficializó la autorización para tomar préstamos de entidades financieras internacionales por miles de millones de dólares.

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