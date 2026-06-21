Apps
Domingo, 21 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
21 de junio de 2026
CRISIS

Ni el Día del Padre alcanzó: el comercio cerró otra fecha clave con números negativos

Por cuarto año consecutivo, la celebración terminó con ventas en baja. Comerciantes advierten un consumidor más cauteloso, que busca ofertas y posterga compras.

Ni el Día del Padre alcanzó: el comercio cerró otra fecha clave con números negativos
Compartir

Las ventas minoristas por el Día del Padre 2026 registraron una caída del 0,3% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado reflejó un escenario de consumo cauteloso, con clientes enfocados en promociones, descuentos y opciones de menor precio.

Más del 80% de los comercios aplicó estrategias especiales para impulsar las ventas, principalmente mediante cuotas con tarjetas de crédito, descuentos en efectivo y beneficios bancarios. Sin embargo, la respuesta fue limitada y el ticket promedio se ubicó en $78.986, con predominio de compras en productos económicos.

La fecha acumuló así su cuarto año consecutivo en terreno negativo: las ventas habían caído 1,7% en 2025 y 10,2% en 2024, consolidando una tendencia de menor movimiento comercial durante una de las jornadas más importantes para el sector.

Entre los rubros relevados, Indumentaria y Librería lideraron las subas, con un crecimiento del 2,1% interanual cada uno. También registraron avances Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (+0,8%) y Calzado y marroquinería (+0,4%).

En contrapartida, los mayores retrocesos se dieron en Equipos, periféricos, accesorios y celulares, con una caída del 6,1%, y Cosmética y perfumería, con una baja del 3,8%.

Los comerciantes describieron una jornada con movimiento moderado pero baja rentabilidad, marcada por consumidores que compararon precios, esperaron ofertas y priorizaron cuidar el presupuesto familiar.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SIN FRENO

IOMA en llamas: la disputa con los médicos suma denuncias cruzadas y más reclamos

Mientras Homero Giles cuestionó el rol de la AMP y pidió investigar el manejo de fondos, los médicos aseguran que el conflicto surge por demoras en los pagos, honorarios insuficientes y falta de diálogo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Axel Kicillof se hace camino al andar en medio de cuestionamientos 

Mi querido viejo: los políticos inundaron las redes en el día del padre

Los padres de la Patria

El mapa del RIGI en la Patagonia

El descenso premium desde el cielo

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET