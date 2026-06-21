21 de junio de 2026
CRISIS
Ni el Día del Padre alcanzó: el comercio cerró otra fecha clave con números negativos
Por cuarto año consecutivo, la celebración terminó con ventas en baja. Comerciantes advierten un consumidor más cauteloso, que busca ofertas y posterga compras.
Las ventas minoristas por el Día del Padre 2026 registraron una caída del 0,3% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado reflejó un escenario de consumo cauteloso, con clientes enfocados en promociones, descuentos y opciones de menor precio.
Más del 80% de los comercios aplicó estrategias especiales para impulsar las ventas, principalmente mediante cuotas con tarjetas de crédito, descuentos en efectivo y beneficios bancarios. Sin embargo, la respuesta fue limitada y el ticket promedio se ubicó en $78.986, con predominio de compras en productos económicos.
La fecha acumuló así su cuarto año consecutivo en terreno negativo: las ventas habían caído 1,7% en 2025 y 10,2% en 2024, consolidando una tendencia de menor movimiento comercial durante una de las jornadas más importantes para el sector.
Entre los rubros relevados, Indumentaria y Librería lideraron las subas, con un crecimiento del 2,1% interanual cada uno. También registraron avances Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (+0,8%) y Calzado y marroquinería (+0,4%).
En contrapartida, los mayores retrocesos se dieron en Equipos, periféricos, accesorios y celulares, con una caída del 6,1%, y Cosmética y perfumería, con una baja del 3,8%.
Los comerciantes describieron una jornada con movimiento moderado pero baja rentabilidad, marcada por consumidores que compararon precios, esperaron ofertas y priorizaron cuidar el presupuesto familiar.