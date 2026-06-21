21 de junio de 2026
EXPERIENCIA EXTREMA
El descenso premium desde el cielo
Helicópteros, descensos sobre nieve virgen y refugios gourmet: así es el heli-skiing en los Alpes europeos y el en sur argentino. Una experiencia extrema favorita entre celebridades
El invierno europeo volvió a convertir a los Alpes en el escenario favorito del turismo ultra premium.
Entre las experiencias más exclusivas destaca el heli-skiing privado, una práctica que combina adrenalina, lujo extremo y acceso a montañas vírgenes a las que solo se llega en helicóptero.
La propuesta está dirigida a viajeros de alto poder adquisitivo que buscan esquiar lejos de las pistas masificadas.
El recorrido comienza con vuelos privados desde ciudades como París, Ginebra o Zúrich hacia resorts de montaña donde todo está diseñado para la máxima exclusividad: transfers en helicóptero, suites con vistas panorámicas, spas de alta gama y servicio personalizado las 24 horas.El heli-skiing consiste en ascender en helicóptero hasta cumbres remotas cubiertas de nieve intacta.
Desde allí, pequeños grupos descienden acompañados por guías expertos y equipos de seguridad de élite. Cada travesía incluye análisis meteorológico detallado, rastreo satelital, dispositivos antiavalancha y asistencia permanente.Suiza es uno de los destinos más buscados.
En regiones como Verbier y Zermatt, los paquetes premium incluyen jornadas privadas de esquí con helicópteros exclusivos y hospedajes en hoteles cinco estrellas cuyas tarifas parten desde los 3.000 euros por noche. Algunas suites superan los 15.000 euros e incluyen mayordomo, chef privado y cava de vinos personalizada.En Francia, Courchevel y Val d’Isère lideran el segmento del lujo alpino.
Una experiencia completa de heli-skiing de una semana puede costar entre 25.000 y 80.000 euros por persona, según la cantidad de vuelos, el nivel de alojamiento y los servicios adicionales. Muchas propuestas incluyen cenas gourmet en refugios de montaña accesibles únicamente por aire.
Austria también se posiciona entre las zonas top. Lech y St. Anton ofrecen programas exclusivos con descensos sobre nieve virgen, après-ski VIP y hoteles boutique con spas de autor.
Los vuelos panorámicos privados sobre los Alpes austríacos rondan los 4.000 euros por jornada.
En Argentina, la principal operación se realiza en Cholila, provincia de Chubut, en el corazón de la Patagonia. Desde allí, los helicópteros transportan a esquiadores y snowboarders de nivel intermedio o avanzado hasta cumbres remotas de los Andes.
La temporada, de julio a septiembre, ofrece descensos en terrenos salvajes con paisajes impresionantes y nieve virgen. Más allá de la aventura extrema, el gran valor diferencial es la privacidad absoluta.
Lejos de los centros turísticos masivos, los viajeros acceden a paisajes intactos, silencio y recorridos diseñados a medida.
Algunas operadoras incluso organizan itinerarios personalizados que incluyen fotógrafos profesionales, degustaciones de alta cocina y refugios alpinos reservados exclusivamente para cada grupo.
Empresarios, celebridades y amantes de los deportes de invierno eligen esta experiencia que combina adrenalina, confort extremo y la sensación única de ser los primeros en dejar huellas sobre nieve virgen.