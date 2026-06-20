Volver | La Tecla Nacionales 20 de junio de 2026 TODO ROTO

De espaldas: frío y distancia en el acto que compartieron Milei y Villarruel en Rosario

La vicepresidenta captó la atención al dar la espalda al Presidente mientras cantaba el himno durante el acto del Día de la Bandera. No hubo saludo y la presidenta del Senado volvió a apuntar a Adorni.

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