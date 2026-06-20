20 de junio de 2026
TODO ROTO
De espaldas: frío y distancia en el acto que compartieron Milei y Villarruel en Rosario
La vicepresidenta captó la atención al dar la espalda al Presidente mientras cantaba el himno durante el acto del Día de la Bandera. No hubo saludo y la presidenta del Senado volvió a apuntar a Adorni.
El acto por el Día de la Bandera que tuvo lugar esta mañana en Rosario dejó, una vez más, al descubierto la inexistente relación que mantiene el presidente Javier Milei con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Uno de los momentos más llamativos se vivió cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional. Mientras los ministros y secretarios miraban hacia el escenario principal donde se ubicaba el Presidente, Villarruel se mantuvo de espaldas a esa estructura, dirigiendo su mirada fija hacia la Bandera Nacional.
La titular del Senado recién se dio vuelta para enfocar el escenario una vez que finalizó la ceremonia y comenzaron los aplausos generales, luego de que Milei no le dirigiese el saludo al encontrarse en el evento protocolar.
Apenas horas antes del acto, Villarruel redobló la apuesta en sus canales digitales asegurando que tiene "más verdades para decir" y sembrando dudas sobre si el entorno presidencial está "preparado para escucharlas".
En el monumento a la bandera, el presidente Milei reivindicó este sábado a Manuel Belgrano como el "primer intelectual liberal argentino" debido a su perfil como pionero de la ciencia económica en el Río de la Plata y su férrea oposición al monopolio estatal español.
Esta mirada histórica cobró especial relevancia pública a través del libro "Belgrano, el primer liberal", escrito por el historiador y político Diego Valenzuela, el cual cuenta con un prólogo redactado por el propio Milei.
El Primer Mandatario destacó que Belgrano, tras formarse en la Universidad de Salamanca, introdujo en la región las ideas de la Ilustración y el librecambio plasmadas en la obra de Adam Smith.
Rechazo a Adorni
En tanto, la vicepresidenta rompió el silencio y criticó duramente al presidente por no haberla saludado y repudió la presencia de Manuel Adorni en el acto.
"No era el lugar para hacer ningún apoyo, lo de Adorni está totalmente de más", disparó la vicepresidenta en alusión directa a la presencia protagónica del Jefe de Gabinete presidencial en el palco principal, en medio del escándalo por posible enriquecimiento ilícito.