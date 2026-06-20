20 de junio de 2026
HOLA INVIERNO
Diputados bonaerenses en alerta por el impacto de la ola de frío en los combustibles
Desde la Legislatura provincial advirtieron por restricciones en el suministro de gas que afecta a la industria y a estaciones de servicio de GNC.
Las bajas temperaturas volvieron a dejar al descubierto las falencias estructurales del sistema energético bonaerense, un tema que preocupa en el ámbito legislativo.
Así quedó demostrado en el transcurso de la reunión que mantuvo la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados provincial, donde varios legisladores advirtieron sobre las restricciones en el suministro de gas que afectan a estaciones de servicio de GNC y a sectores productivos en gran parte de la provincia.
El presidente de la comisión, el lilito Andrés De Leo, oriundo de Bahía Blanca, aseguró a la agencia DIB que los principales perjudicados son los conductores de vehículos a gas y los sectores productivos que dependen del suministro continuo.
A su turno, el massista Ricardo Lissalde aseguró: "Hay interrupciones en el suministro para las estaciones de servicio de GNC y parte de la industria está recibiendo restricciones en la provisión de gas”, recordando que es la tercera vez en lo que va del año que una ola de frío genera este tipo de problemas.
La distribuidora Camuzzi Gas Pampeana comenzó a aplicar restricciones en los contratos interrumpibles, generando que en ciudades como La Plata solo quedaran operativas una decena de estaciones de GNC, lo que generó extensas filas de vehículos y serias complicaciones para trabajadores del transporte y pequeñas distribuidoras.
Los efectos se replicaron en otros centros urbanos del interior bonaerense y en ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca, donde la falta de inversiones en infraestructura gasífera queda nuevamente expuesta.
Desde la empresa distribuidora explicaron que las medidas buscan garantizar el abastecimiento prioritario a los hogares, donde el uso de calefacción se incrementó fuertemente por las bajas temperaturas.