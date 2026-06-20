Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de junio de 2026 HOLA INVIERNO

Diputados bonaerenses en alerta por el impacto de la ola de frío en los combustibles

Desde la Legislatura provincial advirtieron por restricciones en el suministro de gas que afecta a la industria y a estaciones de servicio de GNC.

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