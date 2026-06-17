El lado más íntimo de la Scaloneta: así celebraron las familias

La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 no solo se festejó dentro del campo de juego. En las tribunas de Kansas y a través de las redes sociales, las familias de los futbolistas se convirtieron en protagonistas de una jornada cargada de emoción, orgullo y amor incondicional.

Mientras Lionel Messi brillaba con un triplete en el triunfo por 3 a 0, las parejas y los hijos de los jugadores acompañaron cada instante del encuentro con camisetas albicelestes, banderas y mensajes de aliento que rápidamente se viralizaron.



Antonela Roccuzzo fue una de las más activas. Desde el estadio y junto a sus tres hijos, celebró la actuación del capitán argentino con una publicación en la que expresó su admiración por Messi y su alegría por el gran comienzo mundialista.



También se destacó Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien compartió imágenes junto a sus hijos disfrutando del clima festivo en Kansas. Entre selfies, banderas argentinas y fotos familiares, reflejó la pasión con la que vive cada presentación de la Scaloneta.



Por su parte, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, publicó tiernas postales junto a sus tres hijos para demostrar su apoyo al mediocampista. Además, llevó tranquilidad a los seguidores al confirmar que su hijo menor se encontraba en buen estado tras un pequeño incidente ocurrido después del partido.



Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, tampoco ocultó su felicidad. Con imágenes familiares y mensajes de cariño hacia el defensor, mostró cómo se vivió la jornada desde las gradas, donde el apoyo de los seres queridos volvió a ser un motor fundamental para los campeones del mundo.



A los festejos se sumaron además Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister; Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; y Emma Ramírez, novia de Nico Paz, quienes compartieron fotografías y mensajes que reflejaron la unión del grupo más allá de la cancha.



Las imágenes dejaron en evidencia que el Mundial también se juega en familia. Entre abrazos, sonrisas y muestras de afecto, las mujeres de la Selección mostraron el costado más humano de la Scaloneta y acompañaron una noche que quedará grabada en la memoria de los argentinos.





