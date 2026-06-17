Messi brilló, la Albiceleste se lució y quebró la mala racha del debut mundialista

La Tecla
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El inicio tuvo algo de vértigo. Apenas transcurridos los primeros minutos, Lautaro Martínez y Messi vieron anuladas dos acciones por posición adelantada. Del otro lado, Argelia llegó a festejar un gol de Farès Chaïbi, pero la intervención del VAR confirmó el fuera de juego y mantuvo el marcador en blanco.
Un marco imponente en Kansas City. 🏟️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/S6OYovlRrs— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026
El conjunto dirigido por Scaloni sostuvo el dominio durante toda la primera etapa. Thiago Almada, Alexis Mac Allister y el propio Messi generaron nuevas aproximaciones, mientras que Emiliano Martínez respondió con seguridad cuando Argelia consiguió inquietar. El descanso encontró a Argentina arriba por la mínima, aunque la sensación era que el resultado podía ampliarse.
¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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Pero todavía quedaba una página más por escribir. A los 76 minutos, Nico González asistió al rosarino, que definió con categoría para sellar el 3-0 y completar su triplete. El estadio entero se puso de pie para celebrar una nueva función del número diez, que llegó a los 16 goles mundialistas e igualó el récord absoluto del alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia del torneo. Incluso pudo haber cerrado la noche con cuatro festejos, aunque un tanto convertido en el arranque fue invalidado por posición adelantada.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche🐐— telefe (@telefe) June 17, 2026
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¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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