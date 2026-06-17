Messi brilló, la Albiceleste se lució y quebró la mala racha del debut mundialista

Un marco imponente en Kansas City. 🏟️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/S6OYovlRrs — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche🐐



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