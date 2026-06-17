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17 de junio de 2026
COPA MUNDIAL FIFA 2026

Messi brilló, la Albiceleste se lució y quebró la mala racha del debut mundialista

Con un triplete del capitán, que alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó el récord de Miroslav Klose, Argentina venció con autoridad y jerarquía por 3-0 a Argelia y volvió a ganar en un estreno en la máxima cita del fútbol después de doce años.

Messi brilló, la Albiceleste se lució y quebró la mala racha del debut mundialista
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La Selección argentina dejó atrás la costumbre reciente de sufrir en los estrenos mundialistas y debutó en la Copa del Mundo 2026 con una actuación convincente. En el Estadio Kansas City, ante 69.045 espectadores y bajo el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, el equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Argelia con una exhibición de Lionel Messi, autor de los tres goles de la noche.El inicio tuvo algo de vértigo. Apenas transcurridos los primeros minutos, Lautaro Martínez y Messi vieron anuladas dos acciones por posición adelantada. Del otro lado, Argelia llegó a festejar un gol de Farès Chaïbi, pero la intervención del VAR confirmó el fuera de juego y mantuvo el marcador en blanco.

Argentina no tardó en asumir el control del partido. Con Rodrigo De Paul manejando los tiempos, Enzo Fernández aportando equilibrio y Messi encontrando espacios entre líneas, la superioridad albiceleste comenzó a hacerse evidente. A los 17 minutos llegó la primera diferencia: De Paul filtró una asistencia precisa y el capitán resolvió con la serenidad de siempre para establecer el 1-0.El conjunto dirigido por Scaloni sostuvo el dominio durante toda la primera etapa. Thiago Almada, Alexis Mac Allister y el propio Messi generaron nuevas aproximaciones, mientras que Emiliano Martínez respondió con seguridad cuando Argelia consiguió inquietar. El descanso encontró a Argentina arriba por la mínima, aunque la sensación era que el resultado podía ampliarse.

En el complemento, la diferencia entre ambos equipos quedó todavía más expuesta. Scaloni renovó energías con los ingresos de Nahuel Molina, Julián Álvarez y Nico González, sin que el funcionamiento perdiera precisión. Argentina siguió manejando la pelota y atacando con paciencia, sin desesperarse.

La recompensa llegó a los 60 minutos. Tras una secuencia iniciada con un remate de Alexis Mac Allister y una intervención del arquero africano, Messi apareció para capturar el rebote y marcar el segundo. El gol tuvo un peso histórico: con esa conquista alcanzó los 15 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca del brasileño Ronaldo Nazario.Pero todavía quedaba una página más por escribir. A los 76 minutos, Nico González asistió al rosarino, que definió con categoría para sellar el 3-0 y completar su triplete. El estadio entero se puso de pie para celebrar una nueva función del número diez, que llegó a los 16 goles mundialistas e igualó el récord absoluto del alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia del torneo. Incluso pudo haber cerrado la noche con cuatro festejos, aunque un tanto convertido en el arranque fue invalidado por posición adelantada.
Scaloni decidió sustituirlo a diez minutos del final para que Nico Paz sumara sus primeros minutos en el certamen. La ovación que acompañó la salida de Messi resumió el clima de la noche: admiración absoluta hacia un futbolista que, a los 38 años, continúa marcando diferencias en el escenario más exigente del fútbol.

Más allá del brillo individual, Argentina ofreció una actuación colectiva de alto nivel. Dominó el desarrollo, generó las situaciones más claras y mostró una imagen de autoridad pocas veces discutida. El dato completa la dimensión del rendimiento: el equipo terminó el encuentro sin recibir tarjetas amarillas ni rojas, una muestra de control y disciplina en cada sector del campo.

El triunfo también adquiere relevancia desde la perspectiva sudamericana. Argentina se convirtió en la primera selección de Conmebol en ganar en esta Copa del Mundo. Paraguay cayó frente a Estados Unidos, Brasil empató con Marruecos, Ecuador perdió ante Costa de Marfil y Uruguay no pudo con Arabia Saudita. Colombia, por su parte, cerrará la jornada del miércoles frente a Uzbekistán desde las 23.

Además, la victoria rompió una racha que se había vuelto incómoda. La Selección no conseguía imponerse en un debut mundialista desde Brasil 2014, cuando derrotó 2-1 a Bosnia y Herzegovina. En Rusia 2018 había igualado con Islandia y en Qatar 2022 había sufrido aquella sorpresiva derrota ante Arabia Saudita.

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