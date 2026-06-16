16 de junio de 2026
LEGISLATURA
Seguridad en la mira: opositores piden conformar una mesa para combatir el delito
Desde el bloque libertario en el Senado bonaerense piden conformar una mesa de crisis por la creciente inseguridad en la provincia. Ya hay varios proyectos parecidos que deben ser tratados.
Desde el bloque libertario en el Senado bonaerense piden conformar una mesa de crisis por la creciente inseguridad en la provincia. Ya hay varios proyectos parecidos que deben ser tratados.
Mientras se espera por la primera sesión del año en el Senado, legisladores de La Libertad Avanza volvieron a poner el ojo en la inseguridad y reclamaron por la creación de una mesa de crisis por la inseguridad en el suelo bonaerense.
El presidente del bloque libertario en la Cámara Alta, Carlos Curestis, presentó un proyecto para que el gobierno de Kicillof convoque “de manera urgente al Consejo Provincial de Seguridad Pública”, el órgano creado por la Ley 12.154 para diseñar y coordinar políticas de seguridad entre el Gobierno provincial, la Legislatura y los organismos especializados del sector.
Entre los fundamentos, se sostiene que la Provincia “atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, marcada por el crecimiento de los delitos violentos, la expansión del narcotráfico y una creciente sensación de desprotección que afecta a millones de bonaerenses”. También piden que el Gobierno utilice las herramientas institucionales que ya existen para construir una respuesta integral y sostenida frente al problema.
Según el proyecto, el Consejo Provincial de Seguridad Pública fue creado hace casi tres décadas para elaborar planes, propuestas y estrategias de prevención del delito, pero nunca logró un funcionamiento pleno y permanente. Por ese motivo, Curestis considera que antes de anunciar nuevas reformas o cambios normativos resulta indispensable poner en marcha los mecanismos que la propia legislación provincial ya contempla.
«Los bonaerenses están cansados de escuchar diagnósticos sobre la inseguridad. Lo que esperan son decisiones concretas. La Provincia tiene una herramienta institucional creada por ley para coordinar una política de seguridad seria y nunca la puso en funcionamiento de manera efectiva», sostuvo Curestis.
No es el primer proyecto que se presenta en relación a esta temática. Uno de ellos es de autoría del senador de Hechos, Marcelo Leguizamón, quien en febrero del 2025 solicitó que el Ejecutivo convoque al Consejo Provincial de Seguridad Pública, con el fin de colaborar en la elaboración de un plan que detenga la ola de delitos.
“La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Los hechos delictivos se han incrementado en distintas localidades, generando temor e incertidumbre en los vecinos bonaerenses”, escribió el legislador en dichos años.
En tal sentido, añadió que es “imprescindible que el Estado bonaerense tome un rol activo y urgente en la implementación de políticas públicas eficaces para la prevención y el combate del delito”.
Por el lado de la UCR, la diputada Alejandra Lorden y sus pares Valentín Miranda y Priscilla Minaard, presentaron un proyecto para instar al gobernador Axel Kicillof a convocar con urgencia al Consejo Provincial de Seguridad Pública y señalaron que nunca fue puesto en funcionamiento de manera plena.