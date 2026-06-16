Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2026 LEGISLATURA

Seguridad en la mira: opositores piden conformar una mesa para combatir el delito

Desde el bloque libertario en el Senado bonaerense piden conformar una mesa de crisis por la creciente inseguridad en la provincia. Ya hay varios proyectos parecidos que deben ser tratados.

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