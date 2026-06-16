Inversiones y financiamiento: dos señales positivas para el plan económico del Gobierno
El RIGI habilitó un proyecto minero de hasta US$ 18.000 millones y el organismo multilateral respaldó créditos por otros US$ 2.000 millones para la Argentina.
Compartir
El Gobierno recibió este lunes y martes dos señales positivas en materia económica: por un lado, la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, en San Juan; y por otro, el respaldo del Banco Mundial a un esquema de garantías que permitirá movilizar hasta US$ 2.000 millones en financiamiento para la Argentina.
El proyecto Vicuña, desarrollado por las compañías BHP y Lundin Mining, contempla una inversión inicial estimada en US$ 9.700 millones, aunque podría alcanzar los US$ 18.000 millones en sus distintas etapas. Se trata del emprendimiento minero más importante de la historia argentina y uno de los proyectos de cobre más relevantes del mundo.
El anuncio fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que la iniciativa podría generar exportaciones superiores a los US$ 2.600 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El complejo integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y apunta a posicionar a la Argentina dentro del mercado global del cobre, impulsado por la transición energética y la demanda tecnológica.
Según las proyecciones de la compañía, el desarrollo se realizará en etapas y durante sus primeros 25 años de operación podría producir cerca de 395.000 toneladas de cobre, además de oro y plata. Actualmente el proyecto ya cuenta con más de 2.600 trabajadores vinculados, con una fuerte participación de mano de obra argentina y proveedores locales.
En paralelo, el Banco Mundial aprobó dos garantías financieras para que la Argentina pueda negociar préstamos con bancos privados en mejores condiciones. El mecanismo permitirá cubrir hasta el 95% del servicio de la deuda de los créditos comerciales, reduciendo costos y buscando mejorar el acceso del país al financiamiento internacional.
El Gobierno apunta a utilizar estos fondos como parte de una estrategia más amplia para ordenar vencimientos y avanzar hacia una vuelta a los mercados externos. El esquema incluye también posibles aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento, con el objetivo de reunir recursos para afrontar compromisos de deuda.
Con estos anuncios, la administración de Javier Milei busca mostrar señales de confianza ante inversores y mercados: más inversión extranjera, mayores exportaciones y herramientas para conseguir financiamiento a tasas más bajas. La apuesta oficial es que estos movimientos ayuden a consolidar la estabilización económica y reduzcan las restricciones de dólares que enfrenta el país.