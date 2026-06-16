Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 RESPIRO

Inversiones y financiamiento: dos señales positivas para el plan económico del Gobierno

El RIGI habilitó un proyecto minero de hasta US$ 18.000 millones y el organismo multilateral respaldó créditos por otros US$ 2.000 millones para la Argentina.

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