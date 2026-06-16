16 de junio de 2026
JUDICIALES
Tirón de orejas: la Justicia advirtió a Cristina por un episodio durante una movilización
El juez Rodrigo Giménez Uriburu señaló que una nueva situación similar podría llevar a revisar la modalidad de cumplimiento de la pena.
El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión advirtió a la expresidenta por un episodio ocurrido durante una movilización frente a su domicilio de San José 1111. El juez Rodrigo Giménez Uriburu señaló que el despliegue de una bandera entre su balcón y un edificio vecino podría haber incumplido las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria.
La situación ocurrió durante una actividad organizada por sectores vinculados al kirchnerismo para recordar el primer año desde que la expresidenta cumple la condena. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la convocatoria, que incluyó una bandera con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada”.
En la resolución, el magistrado indicó que Cristina Kirchner tuvo participación directa en la colocación de la bandera, al utilizar el balcón de su vivienda como punto de apoyo. Según explicó, el hecho se diferenció de otras concentraciones anteriores porque implicó una intervención activa de la condenada y una acción que, a criterio del tribunal, generó riesgos y molestias para el entorno.
El juez recordó que las condiciones de la prisión domiciliaria incluyen la obligación de evitar comportamientos que puedan afectar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia. Además, mencionó que una estructura de esas características podría requerir autorizaciones y representar un riesgo para peatones, vehículos y residentes de la zona.
Finalmente, Giménez Uriburu intimó a Cristina Kirchner a evitar nuevas situaciones similares y advirtió que, ante futuros incumplimientos, podría aplicarse la revocación de la prisión domiciliaria y el traslado a un establecimiento penitenciario, de acuerdo con la normativa vigente.