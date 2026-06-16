Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 JUDICIALES

Tirón de orejas: la Justicia advirtió a Cristina por un episodio durante una movilización

El juez Rodrigo Giménez Uriburu señaló que una nueva situación similar podría llevar a revisar la modalidad de cumplimiento de la pena.

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