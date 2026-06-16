16 de junio de 2026
MUNDIAL 2026
Scaloni tiene el equipo: sorpresa en la defensa para el debut de Argentina ante Argelia
Finalizó la espera y falta poco para que Argentina comience con la defensa del título. Hubo un cambio en la saga central para el debut contra el país africano
La cuenta regresiva terminó y la Selección Argentina ya tiene definido el equipo que saldrá al campo este martes para enfrentar a Argelia en el estreno mundialista. Aunque Lionel Scaloni suele mantener el misterio hasta último momento, en esta ocasión quedaron despejadas las principales incógnitas y apareció una decisión que sorprendió en la última línea.
El entrenador campeón del mundo confirmó la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez en el arco y, pese a evitar dar la formación completa durante la conferencia de prensa, el once inicial quedó prácticamente sellado para el encuentro que comenzará a las 22.
La principal novedad pasa por la ausencia de Nicolás Otamendi entre los titulares. El experimentado defensor, uno de los referentes del plantel y habitual integrante del equipo durante las Eliminatorias, arrancará en el banco de suplentes. En su lugar, Scaloni apostará por la dupla conformada por Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez.
La decisión no resulta completamente inesperada dentro del ciclo del entrenador. Tras la consagración en Qatar, el cuerpo técnico comenzó a darle cada vez más protagonismo a Romero y Martínez, una tendencia que también se vio reflejada en la Copa América 2024, donde Otamendi perdió terreno en varios encuentros.
Pese a que Romero llega con escasa continuidad debido a una lesión sufrida a comienzos de abril, el defensor mostró una buena evolución y dejó conformes a los entrenadores durante los amistosos preparatorios. Por eso, consideran que está en condiciones de afrontar el debut desde el arranque.
La conformación de la defensa fue uno de los interrogantes de la semana. Existía la posibilidad de incluir a Facundo Medina como marcador central y desplazar a Lisandro Martínez hacia el lateral izquierdo. Sin embargo, Scaloni terminó inclinándose por una zaga central integrada por Romero y Martínez, combinando presente y proyección.
Los laterales serán Gonzalo Montiel por la derecha y Facundo Medina por la izquierda, quien tendrá así su estreno en una Copa del Mundo.
En la mitad de la cancha no habrá modificaciones respecto de la estructura habitual. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarán el trío de volantes encargado de manejar los tiempos del equipo. Más adelante aparecerán Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada para completar el frente ofensivo.
De esta manera, Argentina buscará comenzar su camino mundialista con una victoria y dar el primer paso hacia el objetivo de defender el título obtenido en Qatar.
La probable formación de Argentina
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.