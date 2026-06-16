16 de junio de 2026
MALOS OLORES
Efluentes, rutas y silencio oficial: la bomba ambiental que vuelve a poner en jaque a la Costa bonaerense
Los desbordes cloacales vuelven al centro de la escena con acusaciones contra plantas depuradoras colapsadas y municipios que trasladan responsabilidades mientras crece la preocupación vecinal.
Un nuevo capítulo de la crisis ambiental que atraviesa la costa bonaerense volvió a encender las alarmas. Vecinos de Villa Gesell denunciaron públicamente que la Planta Depuradora local estaría descargando líquidos hacia sectores cercanos a la Ruta Interbalnearia, generando preocupación por un posible impacto sobre el ambiente y reabriendo un conflicto que ya arrastra denuncias, reclamos judiciales y fuertes cuestionamientos políticos.
Según destaca el portal FM La Villa, habitantes de la zona señalaron que el sistema de tratamiento sanitario no tendría capacidad suficiente para contener el volumen de efluentes generados, provocando desbordes y escurrimientos fuera del área prevista. La advertencia apunta a un escenario que podría afectar suelos, vegetación y napas, además de instalar un riesgo sanitario por la cercanía con zonas de circulación y actividades humanas.
La situación no aparece como un hecho aislado. Los antecedentes en la región muestran una problemática repetida: los desbordes cloacales de Pinamar y Villa Gesell ya generaron conflictos con General Madariaga, municipio que denunció judicialmente que recibe líquidos provenientes de distritos vecinos. Desde esa comuna sostienen que los episodios se repiten desde hace años y reclaman que se determinen responsabilidades por el impacto ambiental.
En el caso de Villa Gesell, sectores opositores cuestionaron el estado de la planta depuradora y señalaron que la infraestructura habría quedado obsoleta frente al crecimiento poblacional. El concejal Luis Vivas advirtió que la falta de una solución definitiva convirtió al sistema en un problema ambiental creciente y cuestionó que se continúen ampliando conexiones sin obras de fondo. “Antes se enviaba agua depurada; hoy es agua con materia fecal”, sostuvo.
Mientras tanto, las responsabilidades vuelven a quedar repartidas entre municipios, empresas prestatarias y organismos provinciales y nacionales. Desde Villa Gesell apuntaron a ABSA, mientras que desde la empresa señalaron responsabilidades vinculadas a decisiones de infraestructura. En el medio, los vecinos reclaman controles urgentes y respuestas concretas frente a un problema que expone una deuda estructural: el crecimiento urbano avanzó más rápido que las obras necesarias para sostener los servicios básicos.