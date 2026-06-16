Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2026 MALOS OLORES

Efluentes, rutas y silencio oficial: la bomba ambiental que vuelve a poner en jaque a la Costa bonaerense

Los desbordes cloacales vuelven al centro de la escena con acusaciones contra plantas depuradoras colapsadas y municipios que trasladan responsabilidades mientras crece la preocupación vecinal.

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