16 de junio de 2026
RELEVAMIENTO
El costo del ajuste: cerraron más de 26 mil empresas y se perdieron 370 mil empleos
Un informe del CEPA reveló que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno desaparecieron 26.448 empleadores y se destruyeron más de 370 mil puestos de trabajo registrados. Comercio, construcción e industria encabezan el deterioro.
La promesa de que el ajuste traería inversiones y crecimiento todavía no aparece en los indicadores laborales. Por el contrario, los datos oficiales analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran un fuerte deterioro del empleo y del entramado productivo durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 cerraron 26.448 empresas en todo el país, lo que equivale a la desaparición de 31 empleadores por día. La cantidad total pasó de 512.357 a 485.909 unidades productivas registradas.
El golpe más duro se registró en el comercio, donde desaparecieron 6.836 empleadores. Detrás se ubicaron el transporte y almacenamiento, con 6.473 cierres; los servicios inmobiliarios, con 3.796; y la industria manufacturera, con 3.393 empresas menos.
Pero la crisis no se limita a las empresas. El informe señala que en el mismo período se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, una caída del 3,45%. Esto representa alrededor de 400 empleos menos por día desde la asunción de Milei.
Si además se suman las trabajadoras de casas particulares, el saldo es todavía más preocupante. El empleo privado registrado pasó de 10.486.833 a 10.116.346 trabajadores, una pérdida total de 370.487 puestos de trabajo, equivalente a 435 empleos destruidos por día.
La construcción aparece como el sector más golpeado. Perdió 81.425 trabajadores registrados, seguida por la industria manufacturera con 79.263 empleos menos, la administración pública con 67.312 y el transporte con 64.660.
Otro dato que expone la profundidad de la crisis es el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. El 99,75% de los empleadores que desaparecieron tenían menos de 500 trabajadores. En total, fueron 26.382 pymes menos en apenas dos años y cuatro meses.
Para el CEPA, los datos reflejan el efecto combinado de la caída de la actividad económica, la retracción del consumo, la paralización de sectores intensivos en mano de obra y el deterioro de las condiciones laborales. Mientras el Gobierno celebra el equilibrio fiscal, los indicadores del mercado de trabajo muestran una contracara cada vez más visible: menos empresas, menos empleo registrado y una economía que sigue sin recuperar su capacidad de generar trabajo.