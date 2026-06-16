Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 RELEVAMIENTO

El costo del ajuste: cerraron más de 26 mil empresas y se perdieron 370 mil empleos

Un informe del CEPA reveló que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno desaparecieron 26.448 empleadores y se destruyeron más de 370 mil puestos de trabajo registrados. Comercio, construcción e industria encabezan el deterioro.

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