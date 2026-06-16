Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 SOBRE HIELO RESQUEBRADIZO

Moción de censura: el mecanismo constitucional que pone a Adorni ante su mayor desafío político

Por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, un jefe de Gabinete podría enfrentar una moción de censura. La oposición busca activar el mecanismo contra Manuel Adorni tras las polémicas rectificaciones de sus declaraciones juradas y las dudas sobre el origen de su patrimonio.

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