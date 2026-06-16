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16 de junio de 2026
ALEGRIA TOTAL

Pampita llegó a Miami y se sumó a la fiesta argentina del Mundial

La modelo y conductora aterrizó en Estados Unidos para seguir de cerca el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con la camiseta albiceleste, compartió postales desde Miami y volvió a demostrar su pasión por el fútbol

Pampita llegó a Miami y se sumó a la fiesta argentina del MundialPampita llegó a Miami y se sumó a la fiesta argentina del MundialPampita llegó a Miami y se sumó a la fiesta argentina del Mundial
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Carolina “Pampita” Ardohain ya vive el clima mundialista. La modelo y conductora arribó a Miami para acompañar el inicio de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y rápidamente compartió con sus seguidores imágenes de la previa que se vive en una de las ciudades anfitrionas del torneo.
 

Vestida con la camiseta argentina personalizada con su nombre y el número 10, Pampita posó frente a uno de los estadios de la competencia y mostró su entusiasmo por volver a disfrutar de una Copa del Mundo desde las tribunas. Las imágenes reflejaron el ambiente festivo que ya se respira en Miami, con miles de hinchas llegados desde distintos países para seguir a sus selecciones.
 

La conductora no ocultó su emoción por estar nuevamente en un Mundial. A lo largo de los años asistió a varias ediciones del certamen y se convirtió en una apasionada seguidora de la Selección Argentina. En distintas oportunidades destacó que la experiencia de vivir una Copa del Mundo en persona es única, especialmente por la pasión que transmiten los hinchas argentinos en cada rincón del planeta.
 

La presencia de Pampita en Estados Unidos suma una cuota de glamour a la cobertura del torneo y confirma su estrecha relación con el fútbol. En las últimas semanas también se la vio alentando en distintos estadios argentinos, dejando en claro que el deporte ocupa un lugar importante en su vida y en la de sus hijos.
 

Con la cuenta regresiva llegando a su fin, la expectativa crece entre los fanáticos argentinos que ya copan las calles de Miami. Allí, Pampita se convirtió en una de las figuras más visibles de la previa, mezclando moda, espectáculo y pasión futbolera a pocas horas del esperado debut albiceleste.

Pampita llegó a Miami y se sumó a la fiesta argentina del Mundial Pampita llegó a Miami y se sumó a la fiesta argentina del Mundial

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