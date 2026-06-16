Chiche Gelblung reveló detalles de su terapia intensiva: “Sentí que querían matarme”

Después de varias semanas de preocupación por su estado de salud, Chiche Gelblung recibió el alta médica y regresó a su casa, poniendo fin a una internación que se extendió durante casi un mes.



El periodista había ingresado al Sanatorio Mater Dei a mediados de mayo tras sufrir una descompensación que obligó a los médicos a mantenerlo bajo estricta observación. Durante ese período atravesó distintos procedimientos y controles debido a complicaciones derivadas de problemas circulatorios y otras afecciones que requirieron seguimiento permanente.



A pesar de la delicada situación, Gelblung se mantuvo atento a la actualidad y en contacto con colegas y allegados. Su evolución fue favorable en las últimas semanas, lo que permitió que los profesionales autorizaran finalmente su regreso al hogar para continuar allí con el proceso de recuperación.



Con el alta ya concretada, el histórico conductor no ocultó sus ganas de volver al trabajo cuanto antes. Según trascendió, evalúa retomar en los próximos días sus compromisos en radio y televisión, una muestra más de la energía y el compromiso que lo caracterizan a lo largo de su extensa trayectoria periodística.

