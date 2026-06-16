Los debuts de Argentina en los Mundiales: triunfos, tropiezos y un camino que suele enderezarse

Entre 1978 y 2022, Argentina participó en 12 ediciones de la Copa del Mundo y su rendimiento en el partido inaugural mostró altibajos.

En ocho oportunidades logró ganar su debut, mientras que en tres cayó derrotada y sólo una vez empató.Los triunfos más recordados en la primera fecha incluyen el 2-1 ante Hungría en el Mundial 1978 que organizó el país, el 3-1 contra Corea del Sur en México 1986 y la goleada 4-0 a Grecia en Estados Unidos 1994.

También se destacaron las victorias ante Nigeria en 1998 y 2002, ante Costa de Marfil en 2006 (con el primer gol de Messi en Mundiales) y ante Bosnia en Brasil 2014.Sin embargo, no todo fueron festejos.

En España 1982, Argentina cayó 0-1 ante Bélgica en el partido inaugural. Cuatro años después, en Italia 1990, el campeón defensor perdió sorpresivamente 0-1 contra Camerún.

El último traspié ocurrió en Qatar 2022, cuando Arabia Saudita venció 2-1 a la Scaloneta en el debut, a pesar de que el equipo terminó consagrándose campeón del mundo.

El único empate en un debut se registró en Rusia 2018, cuando Argentina igualó 1-1 con Islandia.

En la mayoría de los casos, incluso tras comenzar con derrota o empate, la Selección logró recomponerse y avanzar hasta instancias avanzadas del torneo.